Estado de salud de Zaira, alumna de secundaria que sufrió quemaduras al incendiarse su disfraz

La alumna de secundaria cuyo disfraz de catrina se incendió durante un festival de Día de Muertos en Huasca de Ocampo, Hidalgo, sufrió quemaduras de primer y segundo grado.

En redes sociales se viralizó el momento en que el vestido de la adolescente se prende en llamas, tras presuntamente entrar en contacto con las veladoras de la ofrenda.

Al percatarse de lo que ocurría, compañeros y maestros intentaron apagar el fuego, pero debido al material con el que estaba confeccionado el vestido, la joven resultó herida de gravedad.

VIDEO: Disfraz de alumna se prende en llamas en Huasca, Hidalgo

El accidente ocurrió el martes 27 de octubre, cuando Zaira participaba en un festival escolar con motivo al Día de Muertos, en la secundaria Teodomiro Manzano.

Su vestido, elaborado con hojas secas de maíz, comenzó a incendiarse presuntamente al entrar en contacto por accidente con las veladoras colocadas en un altar.

Incluso, en el video difundido en redes se puede observar como los alumnos desfilan sus trajes, mientras que Zaira permanece muy cerca de la ofrenda de Día de Muertos.

Pasan segundos, cuando se ve que la joven intenta apagar las primeras llamas, mientras sus compañeros la ayudan. Al tratarse de un material altamente inflamable, el fuego se expande hasta llegar a la espalda de la menor, mientras los profesores corren para ayudarla.

¿Cuál es el estado de salud de Zaira tras accidente en Hidalgo?

De acuerdo con la información difundida por medios locales, Zaira fue llevada inicialmente al Hospital del Niño DIF en Hidalgo, donde recibió atención por las lesiones que presentaba.

Por la gravedad de las quemaduras, la menor tuvo que ser trasladada al Hospital Magdalena de las Salinas, en la Ciudad de México (CDMX), donde permanece bajo atención médica especializada.

Hasta el momento, la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH) no ha proporcionado un parte médico detallado sobre la evolución de la adolescente, aunque se sabe que Zaira sufrió quemaduras de segundo y tercer grado.

Secretaría de Educación de Hidalgo habla sobre el accidente de Zaira

Luego de que se difundieran imágenes del momento en que el disfraz de la estudiante comenzó a incendiarse, la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo emitió un posicionamiento en el que lamentó lo ocurrido.

La dependencia señaló que su prioridad es la atención y recuperación de la alumna, así como brindar acompañamiento a sus familiares durante este proceso.

También se informó que se realizará una revisión puntual de las circunstancias en las que ocurrió el accidente, con el fin de determinar qué causó el fuego y deslindar responsabilidades.

Por ahora, Zaira continúa hospitalizada, mientras se espera que las autoridades de salud o sus familiares puedan proporcionar nueva información sobre su evolución médica.

