VIDEO: Alumna de secundaria sufre quemaduras por incendio de su disfraz de catrina en Hidalgo

Zaira, alumna de segundo de secundaria en la escuela Teodomira Manzano, de Huasca de Ocampo en el estado de Hidalgo, resultó con heridas después de que sufriera el incendio de su disfraz de catrina.

¿Cómo ocurrió el accidente con el disfraz de catrina en Huasca de Ocampo?

Durante el festival escolar por el Día de Muertos, la menor estaba arriba de un templete con un altar de muertos, mostrando su vestimenta elaborada con hojas de maíz secas, como las que son usadas para envolver tamales.

🚨 ‼️Alumna de secundaria resulta grave tras incendiarse su disfraz de catrina‼️

Zaira, de la secundaria Teodomiro Manzano, en Huasca de Ocampo,fue alcanzada por una veladora del altar de muertos durante un festival escolar. Su vestuario, hecho con hojas de tamal, prendió en… pic.twitter.com/ygwDMmnlSz — Leonardo Herrera (@herreleo) October 29, 2026

De pronto, una veladora del altar de muertos alcanzó su disfraz y comenzó a incendiarse. Uno de los asistentes logró captar en video el momento.

Estado de salud de Zaira y respuesta de las autoridades de Hidalgo

A pesar de los esfuerzos por querer apagar las llamas, los docentes no lo lograron. Zaira tuvo que ser trasladada a un hospital, donde es reportada en condición grave de salud.

La Secretaría de Educación del estado de Hidalgo confirmó lo sucedido y aseguró que tiene comunicación con la familia de la menor para darle seguimiento a la atención médica que recibe y a su proceso de recuperación.

Familia de Zaira solicita apoyo económico para gastos médicos

Sin embargo, la familia de Zaira comenzó a pedir recolección de fondos para pagar los gastos médicos, ya que afirman que la menor requiere de atención médica especializada.

