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VIDEO: Alumna de secundaria sufre quemaduras por incendio de su disfraz de catrina en Hidalgo

Una alumna resultó gravemente herida tras incendiarse su disfraz durante un festival de Día de Muertos en Huasca de Ocampo. Conoce los detalles aquí.

Incendio de disfraz de catrina en secundaria de Hidalgo
¿Qué pasó con la menor afectada por las llamas?|Leonardo Herrera.

Escrito por: Leonardo Herrera / Azteca Hidalgo, César Contreras

Zaira, alumna de segundo de secundaria en la escuela Teodomira Manzano, de Huasca de Ocampo en el estado de Hidalgo, resultó con heridas después de que sufriera el incendio de su disfraz de catrina.

¿Cómo ocurrió el accidente con el disfraz de catrina en Huasca de Ocampo?

Durante el festival escolar por el Día de Muertos, la menor estaba arriba de un templete con un altar de muertos, mostrando su vestimenta elaborada con hojas de maíz secas, como las que son usadas para envolver tamales.

De pronto, una veladora del altar de muertos alcanzó su disfraz y comenzó a incendiarse. Uno de los asistentes logró captar en video el momento.

Estado de salud de Zaira y respuesta de las autoridades de Hidalgo

A pesar de los esfuerzos por querer apagar las llamas, los docentes no lo lograron. Zaira tuvo que ser trasladada a un hospital, donde es reportada en condición grave de salud.

La Secretaría de Educación del estado de Hidalgo confirmó lo sucedido y aseguró que tiene comunicación con la familia de la menor para darle seguimiento a la atención médica que recibe y a su proceso de recuperación.

Familia de Zaira solicita apoyo económico para gastos médicos

Sin embargo, la familia de Zaira comenzó a pedir recolección de fondos para pagar los gastos médicos, ya que afirman que la menor requiere de atención médica especializada.

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