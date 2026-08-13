¿Cuál es la edad mínima para estudiar en la UNAM? Requisitos para prepa y licenciatura

Miles de aspirantes buscan entrar a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para continuar con su educación, sin embargo, una de las principales dudas durante los procesos de admisión en la Ciudad de México (CDMX) y sedes foráneas gira entorno a la edad mínima para estudiar la preparatoria y licenciatura, ya que muchos temen quedarse fuera de la convocatoria por ser muy jóvenes o mayores.

Ante esta inquietud, la Dirección General de Administración Escolar (DGAE) dejó claras sus normativas institucionales, ya sea que busques un lugar en media superior o superior mediante el concurso de selección, pues el reglamento universitario prioriza el mérito académico sobre los factores demográficos.

¿Hay una edad mínima y máxima para estudiar una licenciatura en la UNAM?

La respuesta oficial de parte de la UNAM es NO, la legislación de la institución garantiza la inclusión educativa sin importar la edad del aspirante, así que cualquiera que cumpla con los requisitos académicos puede registrarse y presentar el exámen de admisión, por lo que personas en la adolescencia temprana y adultos mayores pueden competir por un lugar en completa igualdad de condiciones.

#BoletínUNAM La UNAM realizó la segunda jornada de aplicación en línea de su examen de admisión para el ingreso a licenciatura 2026 > https://t.co/aWxRwQis26 pic.twitter.com/pW6r16FJEm — UNAM (@UNAM_MX) June 4, 2026

¿Hay una edad mínima o máxima para entrar a una licenciatura en la UNAM?

Para despejar cualquier mito restante, la normativa escolar recalca que el derecho a la educación superior no tiene caducidad, pero sí hay ciertas reglas a seguir:



Edad mínima; debido a que hay casos excepcionales de niños prodigio que acreditan el bachillerato de forma anticipada, pueden ingresar de 12 o 13 años

Edad máxima; adultos de 50, 60 años o más también pueden inscribirse cada ciclo escolar para iniciar una segunda carrera o cumplir un sueño rezagado

¿Qué requisitos necesitan para entrar en la UNAM?

Más allá de la fecha de nacimiento, el éxito para ingresar depende estrictamente de tu preparación escolar y desempeño en las pruebas, por lo que los requisitos para estudiar la licenciatura en la UNAM son las siguientes:



Certificado de bachillerato

Promedio mínimo de 7.0 o superior (un requisito indispensable e inamovible)

Aprobar el examen con los aciertos necesarios en el Concurso de Selección de acuerdo con la demanda de la carrera deseada

Documentación oficial en el registro con documentos básicos como acta de nacimiento y CURP

¿Cuál es la edad máxima para entrar a la Prepa UNAM?

Para el nivel medio superior, que abarca la Escuela Nacional Preparatoria (ENP) y el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH), la situación es muy similar, pues el acceso se realiza a través del examen de la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior (Comipems).

Aunque en el pasado existían dudas sobre un tope generacional, hoy en día no hay edad máxima estipulada y cualquier persona, joven o adulta, que posea su certificado de secundaria con el promedio mínimo de 7.0 puede registrarse, hacer la prueba y ser asignada a una prepa de la UNAM, dependiendo exclusivamente de los aciertos obtenidos en su examen.