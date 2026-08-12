UNAM inicia el examen de control presencial en León

45 mil 463 aspirantes ya tienen su cita para realizar el examen de control que inicia este miércoles 12 de agosto en León, Guanajuato. La UNAM informó que la prueba constará de 120 reactivos y que en León la realizarán 2 mil 122 estudiantes a partir de mañana a las 5 de la tarde.

UNAM inicia examen de control para 45 mil 463 aspirantes

La cuenta regresiva terminó para miles de aspirantes. Este miércoles 12 de agosto comenzará la aplicación del examen de control presencial de la UNAM en León, Guanajuato, donde ya se han registrado 2 mil 122 personas.

La Dirección General de Administración Escolar (DGAE) informó que 45 mil 463 personas aspirantes ya descargaron su cita, en la que pueden consultar la sede, fecha, horario que corresponden para presentar la evaluación.

En León, Guanajuato, la aplicación comenzará este miércoles 12 de agosto, de 17:00 a 20:00, en el Hotel Real de Minas Poliforum.

Para e jueves 13 de agosto habrá tres turnos: de 09:00 a 12:00, de 13:00 a 16:00 y de 17:00 a 20:00 horas.

De acuerdo con el reporte de la DGAE, el corte de las 16:00 horas del 11 de agosto, 2 mil 122 aspirantes ya habían realizado su registro para presentar el examen en alguno de los turnos establecidos para León.

¿Qué llevar al examen de control de la UNAM?

La UNAM recordó que los aspirantes deberán presentar una identificación oficial vigente y el comprobante de su cita impreso.

Además, deberán llegar una hora antes del inicio de la prueba para realizar el registro de ingreso para hacer la prueba.

El examen consta de 120 reactivos y las personas aspirantes tendrán un máximo de tres horas para responderlos. Durante la prueba no podrán utilizar teléfonos celulares y tampoco se permitirá el acceso con mochilas, bolsas, o bultos grandes.

Aplicación de examen control en Oaxaca y Tijuana

La aplicación del examen de control presencial también se realizará en otras sedes foráneas. En Oaxaca, Oaxaca, será el jueves 13 de agosto, con turnos de 09:00 a 12:00, de 13:00 a 16:00 y de 17:00 a 20:00 horas.

En Tijuana, Baja California, la aplicación será el domingo 16 de agosto, con un primer turno de 10:00 a 13:00 horas y un segundo de 15:00 a 18:00 horas.