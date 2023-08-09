Esta es la estatura de AMLO y de otros presidentes que ha tenido México

México ha tenido alrededor de 60 presidentes en su historia. Algunos de ellos han destacado por su figura, sus decisiones, o por su estatura. ¿Te has preguntado las características de algunos mandatarios, como la altura del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO)?

Primero hay que considerar que la estatura promedio de los mexicanos es de 1.70 centímetros, en el caso de los hombres de 19 años, que es la edad en la que dejan de crecer, destaca un análisis de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

¿Cuánto mide Andrés Manuel López Obrador (AMLO)?

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) nació el 13 de noviembre de 1953 en la comunidad de Tepetitán, municipio de Macuspana, en el estado de tabasco. A sus 69 años, el mandatario cuenta con una estatura de 1.73 metros.

Los presidentes de México más altos

Aunque es común pensar que el mandatario más alto era Vicente Fox Quesada, quien gobernó de los años 2000 a 2006 era el presidente más alto en la historia de México, esto no es del todo exacto.

Algunos registros indican que Venustiano Carranza, quien gobernó de 1917 a 1920, fue el mandatario mexicano con mayor altura, con sus 1.98 metros.

Otros presidentes altos son Carlos Salinas de Gortari, presidente de 1988 a 1994, al tener 1.70 metros, que coincide con la altura de Enrique Peña Nieto, quien gobernó de 2012 a 2018.

¿Quiénes han sido los presidentes de menor estatura?

Algunos de los presidentes que han tenido una menor estatura son Benito Juárez, originario del pueblo de San Pablo Guelatao, municipio de Ixtlán, en Oaxaca, con 1.37 metros, quien gobernó nuestro país entre los años 1858 y 1872.

Benito Juárez, estatura: 1 metro con 37 centímetros pic.twitter.com/Q40xyqFMWw — FIDEL RAMÍREZ GUERRA (@periodistafrg) March 21, 2021

Por su parte, Francisco I. Madero, considerado como el “Apóstol de la democracia” al luchar con su lema “Sufragio efectivo, no reelección” contra Porfirio Díaz, tenía una estatura de 1.57 metros. Gobernó México entre los años 1911 a 1913, de acuerdo con el Instituto nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México.

