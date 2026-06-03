¡Atención! Se forma la tormenta tropical “Amanda”, la primera de la temporada de huracanes 2026

¡Ya está aquí! El Centro Nacional de Huracanes confirmó la presencia del fenómeno meteorológico "Amanda", la primera tormenta tropical de la temporada de huracanes 2026 en el Pacífico Oriental; se recomienda estar atentos a los avisos por parte de las autoridades.

La tormenta tropical se formó durante las primeras horas de este 3 de junio 2026. Hasta el momento no se reportan daños o afectaciones.

Tropical Storm #Amanda Advisory 4 (8 AM PDT, Wed Jun 3): Depression Strengthens Into the First Tropical Storm of the 2026 Eastern Pacific Hurricane Season. https://t.co/Oy8uoeRKme — NHC Pacific (@NHC_Pacific) June 3, 2026

¿Qué características tiene una tormenta tropical?

El Centro Nacional de Prevención de Desastres explica que un ciclón tropical, de acuerdo con la velocidad de sus vientos, tiene las siguientes etapas de desarrollo: depresión tropical, tormenta tropical y huracán.

Por lo que la tormenta tropical es una etapa previa a que se forme un huracán. El Servicio Meteorológico Nacional detalla que en la tormenta tropical:



El incremento continuo de los vientos provoca que estos alcancen velocidades sostenidas entre los 63 y 118 kilómetros por hora (km/h)

Las nubes se distribuyen en forma de espiral

Cuando el ciclón alcanza esta intensidad se le asigna un nombre preestablecido por la Organización Meteorológica Mundial.

¿Cómo protegerse ante la llegada de una tormenta tropical en México?

Expertos meteorológicos recomiendan mantenerse informados ante la llegada de una tormenta tropical en México, entre las medidas también pueden ser las siguientes:

