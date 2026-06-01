La razón por la que los huracanes con nombre de mujer parecen ser más letales; esto revela un estudio

Una investigación basada en más de seis décadas de datos en Estados Unidos encontró un patrón inesperado: los huracanes con nombres femeninos registraron más muertes. La explicación no está en la fuerza de la tormenta, sino en cómo las personas perciben el riesgo.

Durante años, los nombres de los huracanes han sido vistos como una simple herramienta para facilitar la comunicación y el seguimiento de las tormentas, pero un estudio reveló que hay algo más allá que simples seguimientos, investigadores especializados en ciencias sociales y percepción del riesgo encontraron algo que llamó la atención de la comunidad científica: los huracanes con nombres femeninos parecen causar más muertes que aquellos identificados con nombres masculinos.

La investigación analizó más de 60 años de registros de huracanes que tocaron tierra en Estados Unidos entre 1950 y 2012, además de que durante años solo se podían nombres femeninos.

¿Por qué los huracanes con nombres femeninos podrían ser más peligrosos?

Según los autores del estudio, el problema no radica en que las tormentas con nombres femeninos sean más intensas, sino en la percepción que generan.

Los investigadores sostienen que muchas personas asocian inconscientemente los nombres femeninos con características como calidez, amabilidad o menor agresividad. En contraste, los nombres masculinos suelen relacionarse con fuerza, dureza y peligro.

Esa diferencia de percepción podría llevar a que la población subestime la amenaza de un huracán llamado, por ejemplo, Laura o Victoria, en comparación con otro llamado Victor o Alexander.

De acuerdo con el estudio, esta menor percepción de riesgo puede traducirse en una preparación insuficiente, retrasos para evacuar o una menor disposición a seguir las recomendaciones de las autoridades.

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Los datos que llamaron la atención de los investigadores tras investigar 92 huracanes

Para llegar a sus conclusiones, los especialistas analizaron 92 huracanes que impactaron territorio estadounidense, y aquí va un dato curioso, uno de los hallazgos más llamativos fue que, entre las tormentas más destructivas, aquellas con nombres considerados más femeninos registraban cifras de mortalidad significativamente mayores.

El modelo estadístico utilizado por los investigadores estimó que un huracán severo con un nombre percibido como masculino podría provocar alrededor de 15 muertes, mientras que uno con un nombre considerado femenino podría superar las 40 víctimas.

Incluso, el estudio señala que cambiar el nombre de un huracán severo de "Charley" a "Eloise" podría casi triplicar el número estimado de fallecimientos.

Experimentos revelaron cambios en la percepción del riesgo de huracanes

Los investigadores complementaron el análisis histórico con seis experimentos en los que participaron cientos de personas.

En distintos escenarios, los participantes calificaron huracanes con nombres masculinos y femeninos. De forma consistente, los huracanes con nombres masculinos fueron percibidos como más peligrosos, más intensos y más propensos a motivar una evacuación.

Por ejemplo, cuando se presentó un escenario con el huracán "Alexander" y otro con "Alexandra", los participantes consideraron que el primero representaba un mayor riesgo.

Lo mismo ocurrió con nombres como Christopher y Christina, o Victor y Victoria.

¿Qué implicaciones tiene el relacionar el nombre femenino y mascúlino en huracanes?

Los autores aclaran que no se trata de que los huracanes con nombres femeninos sean realmente más fuertes. La diferencia estaría en la reacción humana frente al nombre asignado a la tormenta.

Por ello, plantean que las autoridades, los medios de comunicación y los responsables de protección civil deberían considerar cómo ciertos sesgos psicológicos pueden afectar la respuesta de la población ante fenómenos meteorológicos.

Además, sugieren que podría ser útil revisar los sistemas de nomenclatura o, al menos, reforzar los mensajes de prevención para evitar que un nombre influya en la percepción del peligro.