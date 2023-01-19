¿Cuál es el proceso para hacer una reforma constitucional en México?
El Congreso de la Unión es el encargado de la discusión de una reforma sobre la vida pública en México, pero, ¿cuál es el proceso para que se apruebe?
En México, el Congreso de la Unión se ha definido como el organismo legislativo y tiene la función de expedir las leyes que regulan la estructura y funcionamiento interno; sin embargo, es importante conocer cómo se hace una reforma y cuáles son los pasos a seguir.
De acuerdo con un documento por parte del Gobierno de México, la Constitución Política es susceptible de recibir modificaciones, adiciones o derogaciones en las reformas; sin embargo, existen algunos pasos para hacerlo.
¿Cuáles son los pasos para realizar una reforma constitucional en México?
Los pasos para realizar una reforma constitucional en México son:
- Presentar la iniciativa de reforma constitucional por quienes tienen facultad de iniciativa de presentar leyes o decretos.
- Se presenta la iniciativa ante el pleno de la cámara de origen y se turna a comisiones.
- La o las comisiones en turno estudian el asunto, elaboran y aprueban el dictamen correspondiente.
- Se presenta el dictamen ante el Pleno de la Cámara de origen.
- Se da lectura, discusión y en su caso, aprobación en la Cámara de origen del proyecto del decreto de reforma constitucional y se remite a la colegisladora la minuta correspondiente.
- Se presenta la minuta con proyecto de decreto de reforma constitucional ante el pleno de la Cámara revisora.
- Se turna a comisiones para efectos de su estudio y dictamen.
- La o las comisiones dictaminadoras analizan, discuten y aprueban el dictamen correspondiente.
- Se presenta el dictamen ante el pleno de la Cámara revisora. En caso de observaciones con desechamiento total o parcial por ésta, se devolverá el proyecto a la cámara de origen.
- Se remite la minuta con proyecto de decreto a los congresos locales de los 31 estados de la República para su aprobación.
- Las legislaturas de los estados aprueban o no la minuta con proyecto de decreto de reforma constitucional.
- Remiten su acuerdo, aprobatorio o no a alguna de las cámaras del Congreso de la Unión.
- La cámara que cuente con el número de acuerdos aprobatorios suficientes de las legislaturas de los estados hará el cómputo y declaratoria de la reforma.
- La cámara revisora de la reforma aprueba ésta y remite el asunto al presidente para que la promueva y la publique.
- El presidente publica la reforma constitucional en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
¿Cuáles son los requisitos para que una reforma sea posible?
Para que una reforma se vuelva realidad es necesario que:
- El Congreso de la Unión, a través de cada una de sus dos Cámaras (diputados y senadores) apruebe por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes la reforma.
- Que las reformas o adiciones sean aprobadas por la mayoría absoluta de las legislaturas de los estados.
Algunas de las reformas más relevantes durante 2022 fueron:
- Reforma Eléctrica
- Guardia Nacional y Fuerzas Armadas
- Reforma Electoral
- Horario de Verano
- Vacaciones Dignas
- Matrimonio Igualitario
- Aborto
Para este 2023, algunas de las reformas que siguen en duda es la regulación de la mariguana y las corridas de toros.