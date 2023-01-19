¿Cuál es el proceso para hacer una reforma constitucional en México?

En México, el Congreso de la Unión se ha definido como el organismo legislativo y tiene la función de expedir las leyes que regulan la estructura y funcionamiento interno; sin embargo, es importante conocer cómo se hace una reforma y cuáles son los pasos a seguir.

De acuerdo con un documento por parte del Gobierno de México, la Constitución Política es susceptible de recibir modificaciones, adiciones o derogaciones en las reformas; sin embargo, existen algunos pasos para hacerlo.

¿Cuáles son los pasos para realizar una reforma constitucional en México?

Los pasos para realizar una reforma constitucional en México son:



Presentar la iniciativa de reforma constitucional por quienes tienen facultad de iniciativa de presentar leyes o decretos.

Se presenta la iniciativa ante el pleno de la cámara de origen y se turna a comisiones.

La o las comisiones en turno estudian el asunto, elaboran y aprueban el dictamen correspondiente.

Se presenta el dictamen ante el Pleno de la Cámara de origen.

Se da lectura, discusión y en su caso, aprobación en la Cámara de origen del proyecto del decreto de reforma constitucional y se remite a la colegisladora la minuta correspondiente.

constitucional y se remite a la colegisladora la minuta correspondiente. Se presenta la minuta con proyecto de decreto de reforma constitucional ante el pleno de la Cámara revisora.

Se turna a comisiones para efectos de su estudio y dictamen.

La o las comisiones dictaminadoras analizan, discuten y aprueban el dictamen correspondiente.

Se presenta el dictamen ante el pleno de la Cámara revisora. En caso de observaciones con desechamiento total o parcial por ésta, se devolverá el proyecto a la cámara de origen.

Se remite la minuta con proyecto de decreto a los congresos locales de los 31 estados de la República para su aprobación.

Las legislaturas de los estados aprueban o no la minuta con proyecto de decreto de reforma constitucional.

constitucional. Remiten su acuerdo, aprobatorio o no a alguna de las cámaras del Congreso de la Unión.

La cámara que cuente con el número de acuerdos aprobatorios suficientes de las legislaturas de los estados hará el cómputo y declaratoria de la reforma .

. La cámara revisora de la reforma aprueba ésta y remite el asunto al presidente para que la promueva y la publique.

aprueba ésta y remite el asunto al presidente para que la promueva y la publique. El presidente publica la reforma constitucional en el Diario Oficial

La reforma se publica en el DOF por el presidente de México|Twitter @Robterrorretur1

¿Cuáles son los requisitos para que una reforma sea posible?

Para que una reforma se vuelva realidad es necesario que:



El Congreso de la Unión, a través de cada una de sus dos Cámaras

Que las reformas o adiciones sean aprobadas por la mayoría absoluta de las legislaturas de los estados.

Algunas de las reformas más relevantes durante 2022 fueron:

Reforma Eléctrica

Eléctrica Guardia Nacional y Fuerzas Armadas

Reforma Electoral

Electoral Horario de Verano

Vacaciones Dignas

Matrimonio Igualitario

Aborto

Para este 2023, algunas de las reformas que siguen en duda es la regulación de la mariguana y las corridas de toros.