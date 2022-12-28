Estas son las reformas que marcaron el año 2022 en México

Este 2022 hubo momentos trascendentes en el ámbito político, algunos ocurrieron por primera vez en el país, como una revocación de mandato del Presidente, pero a nivel legislativo estas fueron las reformas más trascendentales que se aprobaron en el Congreso de la Unión de México.

Desde los primeros meses del año comenzó el debate de temas como la seguridad nacional, el horario de verano, los derechos de las mujeres y elecciones.

La discusión y el debate en el Legislativo de México se prolongó durante meses, siendo en septiembre y los meses siguientes cuando ocurrió su aprobación.



Reforma Eléctrica

La reforma que empoderar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), también abordaba la exploración y explotación del litio, entre otros rubros.

A pesar de la discusión maratónica, la Reforma Eléctrica no se aprobó, sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ya tenía un as bajo la manga llamado “plan B” con el que buscaba nacionalizar el litio para el uso de baterías de celulares y vehículos.

Con 87 votos a favor, 20 en contra y 16 abstenciones el Pleno del Senado aprobó en lo general la #LeyMinera para la nacionalización del litio.



Se presentaron diversas reservas para lo cual se anotaron más de 20 oradores más para su discusión. pic.twitter.com/X48Qy76rHA — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) April 19, 2022

Guardia Nacional y Fuerzas Armadas

Una de las primeras reformas relevantes de este 2022 fue la que permitía a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que tuviera control administrativo y operativo de la Guardia Nacional, con el objetivo de consolidar a esta institución.

Después de que el Senado validara la reforma, entró a discusión también la permanencia de la Fuerzas Armadas hasta 2028, con la finalidad de apoyar en labores de seguridad pública.

Reforma Electoral

Tras enviar la reforma energética, AMLO envió una reforma electoral para reformar al órgano electoral, luego de que en abril se llevó a cabo la revocación de mandato.

En la Reforma Electoral se plantea reducción de plurinominales, transformación de los órganos electorales como el INE y el Tribunal Electoral, impulso del voto electrónico, eliminación del financiamiento público a partidos políticos.

Tras varios meses de foros abiertos, llegó al pleno del Congreso de la Unión en donde quedó sepultada, sin embargo, AMLO tenía preparado un “Plan B”, el cual se aprobó tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado.

¡Echan para atrás la #ReformaElectoral! 🗳️@PartidoMorenaMx y sus aliados lograron 269 votos a favor, pero hubo 225 en contra y una abstención.



Se trata del "Plan A" de la Reforma Electoral; el "Plan B" anunciado por #LópezObrador no ha sido analizado. pic.twitter.com/lMR324mSBo — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 7, 2022

Horario de Verano

Otras de las reformas que marcó este año fue la de la eliminación del horario de verano. Fue el Presidente el primero que envió la iniciativa, pero le siguieron legisladores del PT y del PRD sobre quitar el mecanismo de atrasar y adelantar el reloj cada verano y primavera.

Entre los argumentos para aprobar esta reforma para eliminar el horario de verano se encontraban las afecciones a la salud por estos cambios y el poco ahorro de energía eléctrica que hay con esta medida.

#ÚLTIMAHORA | El Pleno del Senado aprobó en lo general y particular el proyecto para expedir la Ley de Usos Horarios en los Estados Unidos Mexicanos y suprimir el #HorarioDeVerano pic.twitter.com/JacYeQc9jr — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 26, 2022

Vacaciones Dignas

Otra de las reformas que marcaron el 2022 fue el de vacaciones dignas que otorga a cada trabajador del sector privado 12 días de vacaciones, a partir del primer año laboral.

El presidente de #México, @lopezobrador_ firmó el decreto que aprueba los 12 días de descanso continuos para trabajadores después de su primer año laborado. #VacacionesDignas es un hecho. https://t.co/DaczH160mD pic.twitter.com/MqpJgeyCkU — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 28, 2022

Reformas en favor de derechos de las mujeres

Durante el 2022 se llevaron a cabo varias reformas en favor de los derechos de las mujeres, ya que se hicieron cambios a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Una de ellas es la Ley Ingrid, que castigará a seis años de cárcel a quien difunda imágenes de víctimas de agresiones.

Otra de las reformas fue la aprobación de la tipificación como delito federal de la violación a la intimidad sexual, conocida como Ley Olimpia.

Este jueves la @Mx_Diputados aprobó tipificar como delito federal la llamada #LeyOlimpia, por lo que quien grabe o difunda contenido sexual de otra persona será sujeto hasta a 9 años de prisión.https://t.co/1yxyt5lYiV pic.twitter.com/mSjbBbUrBJ — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) April 30, 2021

Matrimonio igualitario

A nivel local, también hubo aprobación de reformas en favor de la comunidad LGBTIQ, como es la del matrimonio igualitario o matrimonio entre personas del mismo sexo.

Este 2022 se aprobaron en siete entidades: Guerrero, Estado de México, Tabasco, Durango, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán.



Aborto y/o Interrupción Legal del Embarazo

También a nivel local hubo importantes reformas para los habitantes de algunas entidades, principalmente para mujeres quienes podrán ejercer la decisión de interrumpir un embarazo antes de las 12 semanas de gestación

Los congresos locales trabajaron para que se despenalice el aborto en Sinaloa, Guerrero y Baja California Sur.

Reformas pendientes para 2023 en México

Una de las reformas que sigue en la congeladora del Congreso de la Unión es el de la regulación de la marihuana y/o cannabis y sus derivados, aunque en las comisiones del Senado ya se alista su discusión, el dictamen lleva poco más de dos años en espera de aprobarse.

El tema de las corridas de toros también sigue en los pendientes a nivel local, particularmente de la Ciudad de México, ante reclamos del sector sobre las pérdidas a nivel económico que tendría esta ley.