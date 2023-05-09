Este fue el primer debate presidencial en México, sigue siendo el más visto

En el marco de las elecciones 2023, donde se disputará la gubernatura del Estado de México (Edomex) y Coahuila, y rumbo a las elecciones 2024, donde se elegirá a quien presida la presidencia de México, puede surgir la pregunta de cuál fue el primer debate, el cual además, también fue el primero televisado en el país.

¿Cuál fue el primer debate político en México?

El primer debate presidencial fue el que se llevó a cabo para las elecciones de 1994, donde participaron los candidatos Ernesto Zedillo del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Diego Fernández de Cevallos del Partido Acción Nacional (PAN) y Cuauhtémoc Cárdenas del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Este se llevó a cabo el 12 de mayo de 1994 en el Museo Tecnológico de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la Ciudad de México, donde familiares y equipos de campaña de los candidatos pudieron encontrarse en el lugar.

El primer debate presidencial fue transmitido en el horario estelar de la televisión, transmitido por TV Azteca, además de que cerca de 34 millones de televidentes lo siguieron, siendo, hasta ahora, el más visto. La moderadora fue Mayté Noriega y el ejercicio duró poco más de 1 hora y 30 minutos, contando con tres rondas y tres réplicas enfocadas a los principales problemas de México en ese entonces:



El asesinato de Luis Donaldo Colosio.

Levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en Chiapas.

Crisis Económica.

Cada candidato tuvo 8 minutos en la primera ronda y en ella expresaron sus ideas políticas y 3 minutos para opinar acerca de sus contendientes; en la segunda ronda tuvieron 5 minutos y 2 rondas de 3 minutos para réplica; finalmente, en la última ronda tuvieron 3 minutos para realizar su mensaje final. Cuauhtémoc Cárdenas fue el candidato que inició con el primer debate presidencial en la historia de México.

¿Quién ganó las elecciones de 1994?

Las personas y analistas señalaron que el ganador del primer encuentro fue Fernández de Cevallos; sin embargo, al final quien fue elegido como presidente fue Ernesto Zedillo Ponce de León, quien comenzó su gobierno el 1 de diciembre del mismo año.