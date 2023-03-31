¿Cuál ha sido el momento más duro para AMLO durante su sexenio?

Durante la conferencia matutina del Presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), de este 31 de marzo de 2023, dio a conocer cuál ha sido el momento más triste para él durante su sexenio. Este fue la explosión en Tlahuelilpan, Hidalgo, ocurrido en 2019.

Al ser cuestionado sobre la tragedia de hace unos días tras el incendio ocurrido en un centro migratorio en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde al menos 39 migrantes murieron, AMLO explicó cuál ha sido el momento más triste durante su sexenio.

"Yo he tenido momentos difíciles, el más difícil fue lo de la explosión de Tlahuelilpan, ese ha sido el momento más duro, el que más me ha afectado anímicamente y luego este, me ayuda a enfrentar este dolor, el que, pues, hemos venido haciendo mucho por los migrantes, señaló.

¿Qué pasó en la explosión de Tlahuelilpan?

El 18 de enero de 2019 en Tlahuelilpan, Hidalgo, ha sido considerado como el momento más triste del sexenio de AMLO. Ese día se registró la expulsión descontrolada de gasolina en el kilómetro 226 del oleoducto que corre del puerto veracruzano de Tuxpan a la ciudad de Tula.

La explosión fue ocasionada por la instalación rudimentaria de una toma clandestina en el ducto de 14 pulgadas de diámetro con la finalidad de extraer ilegalmente el combustible. Rápidamente se salió de control y el líquido comenzó a brotar masivamente elevándose varios metros.

¿Cuántas personas murieron en la explosión de Hidalgo?

La gente comenzó a acercarse con la esperanza de recolectar el combustible para venderlo posteriormente, esto sin saber que se trataba de un delito y que su vida estaba en riesgo.

A las 18:58 horas, la acumulación de hidrocarburo en la superficie y su saturación en el ambiente ocasionó una fuerte explosión; el saldo de lo ocurrido en Tlahuelilpan, Hidalgo, fue de 137 muertos, 69 en el lugar y de las 81 personas hospitalizadas por quemaduras graves murieron 63, solo 13 fueron dados de alta.

Al recordar lo sucedido en Tlahuelilpan, AMLO se mostró conmovido y aseguró que sin duda ha sido el momento más duro y triste durante su gobierno, seguido por el incendio en Ciudad Juárez, Chihuahua.