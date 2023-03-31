¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del viernes 31 de marzo

La conferencia mañanera de AMLO de este viernes 31 de marzo se llevó a cabo en el Palacio Nacional. Fuerza Informativa Azteca (FIA) te ofrece el resumen en vivo de la conferencia del Presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Sigue el minuto a minuto de la mañanera de AMLO:

¿Qué dijo AMLO sobre elección de Guadalupe Taddei Zavala como presidenta del INE?

Durante la mañanera de AMLO, este celebró que la elección de Guadalupe Taddei Zavala como nueva presidenta del INE haya sido por insaculación durante la madrugada de este viernes 31 de marzo. En ese sentido, reiteró que era necesario que se diera un cambio y que no se cometiera el mismo error de repartirse entre los partidos políticos los cargos.

¿Qué dijo AMLO sobre la medida del INE contra el Plan C?

AMLO se lanzó contra el INE después de la medida que se le impuso de dejar de llamar a la población a no votar por la oposición, pues estaría interviniendo en las elecciones 2023; sin embargo, AMLO defendió el "Plan C".

AMLO habla acerca del incendio en centro migatorio de Ciudad Juárez

Al hablar acerca de tragedias ocurridas durante su sexenio, refirió que el incendio en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde 39 migrantes murieron, le conmovió mucho. De igual forma, destacó que su gobierno ha trabajado por el beneficio de los migrantes en coordinación con los Estados Unidos y su presidente Joe Biden.