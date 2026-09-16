¿México entra en la lista? Los países con más sismos y terremotos alrededor del mundo; mapa y causas geológicas

El planeta registra miles de movimientos telúricos al año en distintas zonas; sin embargo, la concentración de placas tectónicas y fallas geológicas hace que ciertos países registren una mayor intensidad, pero ¿ en qué zonas se sienten más los sismos y terremotos?

¿Qué países tienen mayor riesgo de terremotos?

La constante interacción entre las placas tectónicas y al Cinturón de Fuego del Pacífico, la actividad sísmica no se distribuye de manera uniforme alrededor del mundo; te compartimos los países que registran mayor cantidad de sismos y terremotos a lo largo del año.



China: Registros históricos de sismos fuertes por la presión de las fallas continentales y el choque de placas en India.

Registros históricos de por la presión de las fallas continentales y el choque de placas en India. Indonesia: Ubicado en una zona de alta convergencia de placas con intensa actividad volcánica y marina.

Ubicado en una zona de alta convergencia de placas con intensa actividad volcánica y marina. Japón: Se ubica sobre la unión de varias placas en el Cinturón de Fuego , con movimientos telúricos frecuentes y complejos.

Se ubica sobre la unión de varias placas en el , con movimientos telúricos frecuentes y complejos. Irán: Cruce de fallas continentales activas del cinturón sísmico euroasiático.

Cruce de fallas continentales activas del cinturón sísmico euroasiático. Chile: Presenta una rápida subducción de la placa de Nazca bajo la placa sudamericana, acumulando la energía del sismo más fuerte registrado en la historia, el 9.5 en Valdivia, 1960.

Otros países con una alta cantidad de sismos y terremotos son: México, Turquía, Filipinas, Perú y Estados Unidos.

¿Por qué Japón es uno de los países con más riesgo de terremoto?

Japón es uno de los países con mayor riesgo de terremotos debido a que la región está ubicada en la confluencia de al cuatro placas tectónicas mayores:



Placa del Pacífico.

Placa Filipina.

Placa Euroasiática.

Placa Norteamericana.

Además, Japón forma parte de famoso Cinturón de Fuego, en el que se concentran el 90% de los sismos en el mundo, además del 75% de los volcanes activos de la Tierra.

Debido a los constantes movimientos telúricos en el país, Japón se ha convertido en el líder global de ingeniería antisísmica, con diseños de infraestructuras con amortiguadores y sistemas de aislamiento que se mueven con el sismo en lugar de resistirse de forma rígida.

¿Qué placas tectónicas ofallas atraviesan esos países?

El riesgo sísmico extremo de China, Indonesia, Japón, Irán y Chile, se debe a que atraviesa los límites de las placas tectónicas más activas del planeta y sus fallas geológicas locales:

