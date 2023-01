¿Quiénes son las “corcholatas” de Morena para las elecciones de 2024?

El partido Morena recientemente sumó al diputado del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña, a la lista de las llamadas “corcholatas”, que aspiran a contender por representar al partido en las elecciones de 2024 para suceder al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quiénes son y por qué se les dice así.

Tras ser anunciado como la quinta “corcholata”, Noroña explicó que respetará los resultados de la encuesta, método por el cual se elegirá al candidato para las elecciones de 2024.

“Voy a respetar los resultados, voy a hacer lo que la gente decida si gano la candidatura y nadie que venga aquí no les va a decir que la va a perder y yo no seré la excepción, pero les voy a ganar, miren yo les digo se burlan de mí, dicen me andaba malmodeando, dicen ay pinche Noroña piensa que de carpita y carpita va a ganar y yo les digo: de carpita en carpita me los voy a chingar porque yo ando yendo abajo, a los ejidos a las comunidades, a los barrios, a las colonias a las universidades, no paro”, declaró el petista Gerardo Fernández Noroña.

Corcholatas: quiénes son y qué cargo ocupan actualmente



*Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores

El actual canciller se perfila como una de las “corcholatas” de Morena y que busca suceder a López Obrador en las elecciones de 2024.

Gracias al Grupo Parlamentario de Morena por su invariable apoyo y simpatía !! pic.twitter.com/YbFbibO7Ej — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) January 31, 2023

*Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX)

La mandataria local es considerada otra de las favoritas dentro del partido Morena para suceder al actual Presidente de la República.

Nuestro rumbo siempre a la izquierda y todos los días un paso más. pic.twitter.com/NUHVXuJyBH — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) January 31, 2023

*Adán Augusto, secretario de Gobernación

El funcionario federal es el tercero en la lista de “corcholatas” de Morena y a quien el presidente ha llamado “hermano”, junto a Ebrard y Sheinbaum.

En la Cuarta Reunión Plenaria de legisladores y legisladoras de nuestro movimiento hicimos un llamado por la unidad y la vuelta al trabajo en territorio. pic.twitter.com/0zCy8ETwUr — Adán Augusto López H (@adan_augusto) January 31, 2023

*Ricardo Monreal, senador de Morena

El actual coordinador de Morena en el Senado ha manifestado su deseo de suceder a AMLO en la Silla Presidencial, incluso asegura ser el más preparado del resto de las “corcholatas” para hacerlo, pues busca, dijo, una reconciliación.

Hoy asistí a la Plenaria de MORENA en la Cámara de Diputados (@Mx_Diputados). Fue un encuentro respetuoso y de diálogo abierto. Les compartí documentos que incluyen el proyecto de reconciliación. pic.twitter.com/qdrbF5rJPP — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) January 30, 2023

*Gerardo Fernández Noroña, diputado del PT

Es el último en ser considerado como las “corcholatas” que contenderán en la encuesta del partido para representarlo en las urnas en el 2024.

📌 #Entérate || El vicecoordinador del GPPT, @fernandeznorona, asistió a la 4a Reunión Plenaria de @DiputadosMorena, refrendando el acompañamiento que la fracción parlamentaria tiene al movimiento de la 4T.



¡La Coalición Juntos Hacemos Historia está más unida que nunca! 🌟 pic.twitter.com/d2UiTtYBWh — Diputadas y Diputados Petistas (@DiputadosPTmx) January 30, 2023

¿Por qué le dicen “corcholatas” a los de Morena?

El nombre de “corcholatas” para los aspirantes de Morena tras una narración de AMLO sobre cómo se elegía al sucesor en la década de los 70.

Durante una mañanera de agosto, López Obrador contó la historia de cómo se acostumbraba a que el mandatario en turno designara a quien lo iba a sustituir, sin embargo, había “tapados”, es decir, a funcionarios que también aspiraban a hacerlo.

Aunque esta práctica, también conocida como dedazo, estaba institucionalizada, en el sexenio de Luis Echeverría cambió que el sucesor no fuera quien ocupara la Secretaría de Gobernación, entonces surgió la figura del “destapado” y las “corcholatas”.

#EnLaMañanera | Que haya más #Corcholatas presidenciales que se midan, así consideró el presidente @lopezobrador_ debe ser la contienda por la candidatura presidencial de #Morena pic.twitter.com/TK2lyq63cq — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 17, 2023

AMLO rechazó que rumbo a las elecciones de 2024 se dé el famoso dedazo y dijo que la oposición ocupó el calificativo de “corcholatas” para referirse a los aspirantes para sucederlo.

“Pero de ninguna manera es tratar de forma despectiva porque yo no voy a decir: Esta es mi “corcholata” favorita, porque no es así, respeto mucho a mis compañeros, a mis compañeras. Y quien va a decidir va a ser el pueblo. Este es un cambio, ya no hay tapados, no hay dedazo, el presidente no nombra a su sucesor, va a ser el pueblo”, declaró.

López Obrador ha asegurado que quien lo elija hará un mejor trabajo que él por su preparación.