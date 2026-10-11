Anuncian suspensión de clases este lunes 12 de octubre por el huracán “Simon": Lista de estados afectados

La fuerza del huracán "Simon" sigue en un punto crítico frente a costas de México. El fenómeno alcanzó la categoría 4 en la escala Saffir-Simpson, las autoridades de protección civil e instituciones como la Secretaría de Educación Pública anunciaron la suspensión de actividades y clases para el próximo lunes 12 de octubre.

Son varios los municipios que se verán afectados por los efectos del fenómeno meteorológico.

¿En qué estados no habrá clases este lunes 12 de octubre por el huracán "Simon"?

¿Qué estados de México serán afectados por el huracán "Simon"?

El paso del huracán "Simon" va a provocar efectos complicados en las costas de Jalisco, Colima, Nayarit, Michoacán y Sinaloa. Se esperan lluvias extraordinarias en Jalisco y tormentas torrenciales e intensas en Colima, Nayarit y Michoacán.

El fenómeno genera además olas de hasta 10 metros de altura y ráfagas de viento muy fuertes sobre el mar.

Para proteger a nuestra comunidad educativa ante el paso del huracán Simón y siguiendo las recomendaciones de @PCJalisco, les informamos que se suspenden las clases presenciales, este viernes 9 y lunes 12 de octubre en las escuelas ubicadas en 22 municipios del estado. pic.twitter.com/EBcQnRaiZG — Secretaría de Educación Jalisco (@educacion_jal) October 9, 2026

Municipios que suspenden clases en Jalisco este lunes 12 de octubre

En Jalisco, el gobierno estatal decidió suspender las clases presenciales este lunes 12 de octubre en municipios costeros y de la sierra. Esto aplica para Puerto Vallarta, Cabo Corrientes, Cihuatlán, La Huerta, Tomatlán, Mascota, Talpa de Allende, Autlán de Navarro, Casimiro Castillo, Cuautitlán de García Barragán, El Grullo, Guachinango, Atengo, Atenguillo, Ayutla, Cuautla, El Limón, Mixtlán, San Sebastián del Oeste, Tolimán, Tuxcacuesco y Villa Purificación.

Suspensión de clases en Nayarit por el paso de "Simon"

La Secretaría de Educación de Nayarit ordenó la suspensión de clases presenciales y labores este lunes 12 de octubre en todos los niveles educativos.

Los municipios sin escuela son Acaponeta, Bahía de Banderas, Compostela, Huajicori, Rosamorada, Ruíz, San Blas, Santiago Ixcuintla, Tecuala, Tepic, Tuxpan y Xalisco.

🌀🌊 #Simón provoca enormes olas



Las bandas más fuertes del huracán ya afectan la costa de #Jalisco: el oleaje invade negocios y arrastra objetos. 22 municipios están en alerta máxima. Las clases y transporte están suspendidos



🗣️ @Galicia_Edgar en #HechosDomingo pic.twitter.com/Aiz6Kc3xxP — adn Noticias (@adnnoticiasmx) October 11, 2026

Zonas que deben estar atentas por el impacto del huracán "Simon"

El Servicio Meteorológico Nacional vigila por efectos de viento de huracán desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta El Roblito, Nayarit, abarcando las Islas Marías.

Las autoridades piden evitar acercarse a las playas por la marejada de tempestad y el oleaje picado.

Protección Civil emitió un llamado urgente a la población de los estados afectados para permanecer en lugares seguros y no salir si no es necesario. Evita cruzar arroyos o calles inundadas, y atender los avisos locales de emergencia mientras pasa la parte más intensa del temporal.