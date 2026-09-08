Frentes fríos para septiembre y octubre: Estos son los más de 8 que golpearán a México

El monitoreo del Servicio Meteorológico Nacional, SMN, de frentes fríos en México ya comenzó y se mantendrá activo hasta mayo del año 2027. Aunque la temporada va a durar varios meses, el arranque entre septiembre y octubre traerá más de ocho sistemas de frío que comenzarán a cambiar el clima en regiones diferentes de la República Mexicana.

Esto es lo que debes de saber de los frentes fríos que se esperan para los meses de septiembre y octubre.

¿Cuántos frentes fríos llegarán en septiembre y octubre?

Según el calendario del Servicio Meteorológico Nacional, entre septiembre y octubre de 2026 se espera la llegada de diez frentes fríos en total. El pronóstico de las autoridades meteorológicas dicen lo siguiente:



Septiembre: Se tienen pronosticados 3 frentes fríos .

Se tienen pronosticados . Octubre: La actividad aumentará con la llegada de 5 sistemas fríos.

¡SE ADELANTA EL FRÍO! PRONOSTICAN 56 FRENTES FRÍOS EN MÉXICO PARA LA TEMPORADA 2026-2027



El Servicio Meteorológico Nacional advierte un periodo invernal más activo de lo habitual, superando el promedio histórico de 50 sistemas.



¿Ya están preparados en tu estado para la llegada… pic.twitter.com/AYyG9WpSpF — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 8, 2026

Esto provocan los frentes fríos en Veracruz, Tabasco y Campeche

La llegada de estos fenómenos provocará rachas de viento intensas que pueden superar los 100 kilómetros por hora en el Golfo de México.

Esta fuerza del aire usualmente genera oleaje elevado en las costas de entidades como Veracruz, Tabasco y Campeche.

Peligros de los frentes fríos en el Golfo de Tehuantepec

En la zona del sur, por ser un lugar montañoso, la diferencia de presión acelera el paso del viento.

La zona de las cordilleras hace como un embudo natural, generando ráfagas a velocidades peligrosas a través del Golfo de Tehuantepec.

¿Qué provocan los frentes fríos en la CDMX, Edomex y Morelos?

Aunque el impacto es más frecuente en el norte y en el litoral del Golfo, el centro del país también sentirá los efectos.

Estados como la Ciudad de México, el Estado de México y Morelos pueden registrar bajas temperaturas, bancos de neblina y baja visibilidad en tramos de carreteras y zonas de aeropuertos.

¿Frentes fríos también pueden causar inundaciones?

En estados del sur y sureste como Tabasco y Veracruz, la interacción del aire frío con la humedad del Golfo desencadena una serie de lluvias fuertes.

En temporadas de años pasados, este choque de masas de aire ha provocado inundaciones fuertes en comunidades vulnerables del país.