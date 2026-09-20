¿Se acerca un “huracán mayor” a México? Expertos vigilan la evolución de la Depresión Diecisiete-E a huracán “Polo”

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos emitió un aviso urgente este domingo 20 de septiembre por la formación de la depresión tropical Diecisiete-E. Los pronósticos de los expertos dicen que el fenómeno ganará fuerza muy rápido, hasta convertirse en huracán "Polo" y acercarse a costas de México como ciclón de una intensidad alta.

Estas son las zonas en las que mantienen vigilancia y donde probablemente haya alerta por los impactos.

Se forma la depresión tropical Diecisiete-E

Durante la tarde de este domingo, las autoridades meteorológicas confirmaron el nacimiento de la depresión tropical Diecisiete-E frente a la parte occidente del país.

Tiene vientos sostenidos de 55 km/h y avanza hacia el norte-noreste a 13 km/h.

Se esperta que en unas horas tome fuerza de tormenta tropical y obtenga el nombre de "Polo".

#Clima | #NOAA pronostica posible llegada de un nuevo #huracán



El Centro Nacional de Huracanes de #EU, informó que la Depresión Tropical Diecisiete-E podría convertirse en las próximas horas en el Huracán Polo. pic.twitter.com/LrigxkSxXF — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 20, 2026

"Huracán mayor" podría llegar a México

Las proyecciones del Centro Nacional de Huracanes indican que el sistema encontrará condiciones en el mar para subir su intensidad.

Fuerza: El pronóstico dice que tiene probabilidades muy altas de convertirse en un huracán mayor, categoría 3, 4 o 5, a lo largo de esta semana.

Trayectoria: EL movimiento que lleva hasta ahora, según los expertos, está cerca de las costas del suroeste y occidente de la República Mexicana.

Alerta por lluvias intensas y deslaves

Aunque aún no hay una zona exacta para un posible impacto directo, los desprendimientos nubosos van a provocar efectos severos en tierra.

Lluvias: Se esperan acumulados fuertes de agua en el suroeste del país.

Riesgos: La NOAA advierte sobre inundaciones que ponen en peligro la vida y posibles deslaves en zonas montañosas.

¿Qué implica un huracán de categoría 4 o 5?

Un ciclón considerado "huracán mayor" registra vientos a los 209 km/h.

En estas categorías los daños pueden ser más severos, pues las ráfagas llegan a tirar postes, arrancar techos, colapsar, árboles y cortar el suministro de luz por semanas.

Las autoridades piden a la población mantenerse al pendiente de los avisos y boletines meteorológicos para conocer la evolución de este fenómeno.