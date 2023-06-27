Programa de regularización de autos chocolate se ampliará tres meses más

Durante la conferencia matutina de este martes 27 de junio, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, dio la noticia de que el programa para la regularización de autos chocolate se extenderá tres meses más para este 2023.

#EnLaMañanera | El programa de regularización de autos de procedencia extranjera que concluía el 30 de junio, se amplía 3 meses más, informó @rosaicela_ pic.twitter.com/LBbaBy1mbv — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 27, 2023

¿Cuándo termina el programa de regularización de autos chocolate 2023?

El programa de regularización de autos chocolate tenía previsto terminar el próximo 30 de junio; sin embargo, este martes se dio a conocer que se ampliaría tres meses más, por lo que estaría finalizando el 30 de septiembre de 2023.

En primera instancia, los autos procedentes del extranjero tenían como límite realizar el trámite que les acredita su estancia legal en el país hasta el 31 de marzo; sin embargo, también se amplió tres meses.

AMLO ha dicho en algunas ocasiones que buscará que el programa sea con fecha indefinida.

¿Qué estados entran en el programa para regularizar autos chocolate 2023?

El programa para la regularización de autos chocolate aplica para los estados de:



Baja California

Baja California Sur

Chihuahua

Coahuila de Zaragoza

Durango

Jalisco

Michoacán de Ocampo

Nayarit

Nuevo León

San Luis Potosí

Sinaloa

Sonora

Tamaulipas

Tlaxcala

Zacatecas

¿Cuáles son los requisitos para hacer una cita para regularizar autos chocolate?

El propietario del vehículo deberá presentarse a los módulos del Registro Público Vehicular de la entidad federativa correspondiente y deberá solicitar una cita mediante el sistema de citas electrónico.



CURP del solicitante (Clave Única de Registro de Población)

NIV del vehículo (Número de Identificación Vehicular)

Código Postal

Correo Electrónico

Teléfono (fijo o celular)

¿Cuánto cuesta regular un auto chocolate en 2023?

De acuerdo a lo establecido en el artículo 3 de la reforma al Decreto para la regularización de autos de procedencia extranjera, el costo es de un pago único de 2 mil 500 pesos.

¿Qué autos chocolate podrán ser regularizados?

Los vehículos de fabricación o ensamble en México, Estados Unidos de América o Canadá que su Número de Identificación Vehicular que comiencen con:



1,2,3,4 y 5

1, 4 o 5: Estados Unidos

2: Canadá

3: México

Además de que el año-modelo del vehículo será de cinco o más años anteriores a aquel en el que se efectúe la importación definitiva, es decir, modelo 2017 y anteriores.

Cabe recordar que, según el artículo 4 de la reforma al decreto, los propietarios podrán hacer la importación definitiva de solo un auto chocolate.