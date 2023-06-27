¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del martes 27 de junio

Fuerza Informativa Azteca te ofrece la mañanera de AMLO minuto a minuto en vivo de este martes 27 de junio, la cual se llevó a cabo en Palacio Nacional.

Sigue el minuto a minuto de la conferencia matutina:

AMLO evidenció a jueces que presuntamente favorecen delincuentes

Luis Rodríguez Bucio, subsecretario de Seguridad, presentó el informe Cero Impunidad en donde exhibió a algunos jueces por, presuntamente, favorecer delincuentes. En ese sentido, destacó la detención de la jueza Angélica Sánchez.

Regularización de autos de procedencia extranjera se extenderá tres meses más

Durante la conferencia de AMLO, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, dio la noticia de que el programa para la regularización de autos chocolate se extenderá tres meses más para este 2023.

AMLO habla sobre método para elección de candidato de Va por México

El presidente desacreditó el proceso interno para elegir al candidato presidencial de Va por México para las elecciones 2024 y dijo que ya lo tenían resuelto por el dedazo: "Eso ya lo tienen resuelto, ya está resuelto".

AMLO respalda decisión de nombrar al gas natural como energía limpia

El presidente López Obrador respaldó la decisión de la Comisión Reguladora de Energía de nombrar como al gas natural como energía limpia.

López Obrador critica a SCJN

"Yo voy a presentar un escrito dirigido a la Suprema Corte de Justicia para que me respondan en el término establecido por este ordenamiento por qué ellos violan la constitución", dijo AMLO. El presidente López Obrador señaló que este mismo martes enviará un escrito a la SCJN por medio de la Secretaría de Gobernación (Segob).

AMLO descarta que TEPJF tenga que realizar multas a partidos políticos

El presidente López Obrador confió en que autoridades electorales no castiguen a los partidos por adelantar procesos que abren puerta, agilizar definición de candidato presidencial.

"No creo yo que ni el INE ni el Tribunal prohíban o impidan que las organizaciones políticas lleven a cabo sus procesos para elegir a los dirigentes de los movimientos, del movimiento de transformación y del movimiento transformador. No veo yo que eso sea contrario a la democracia", aseveró.

AMLO se despide con la canción "No se va" presentada por Grupo Frontera.