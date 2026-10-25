¿Cuándo terminará “El Niño”? El mundo podría experimentar el año más caluroso en los últimos siete años; esto es lo que le espera según experto

La presencia de "El Niño" mantiene elevadas las temperaturas en los mares del mundo y los especialistas advierten sobre sus consecuencias para los próximos meses. Con una enorme franja de agua caliente sobre el Océano Pacífico, el Dr. Alejandro Jaramillo Moreno, del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM, nos explica cuándo terminará este fenómeno y por qué este año podría colocarse entre los más calurosos del registro reciente.

Los científicos recomiendan seguir de cerca las variaciones de temperatura en las aguas del Pacífico.

¿Cuándo va a alcanzar su punto máximo el fenómeno de "El Niño"?

De acuerdo con el Dr. Alejandro Jaramillo Moreno, el sistema llegará a su nivel más alto de intensidad durante los meses de invierno. Es en esta época cuando se verán las temperaturas máximas en la superficie del océano.

A partir de noviembre, diciembre y enero, el fenómeno comenzará un proceso gradual para regresar a la normalidad.

¿Qué #temperatura podría alcanzar el mundo durante "El Niño"?



Los científicos prevén temperaturas terrestres globales 1.2 °C por encima de lo normal durante los próximos meses y un aumento de 44% en los días de calor extremo.



En #México, el impacto no sería igual en todo el… pic.twitter.com/nLgIqrWKP1 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 24, 2026

¿En qué fecha va a terminar "El Niño"?

El especialista dice que es probable que en la primavera o a inicios del verano "El Niño" haya desaparecido en la parte oceánica. Aunque suele durar alrededor de 12 meses, iniciando en primavera y disipándose en la misma estación del siguiente año, el experto aclara que la fecha exacta puede cambiar, pero sus efectos remanentes se seguirán sintiendo un tiempo más.

La "mancha" roja en los mapas que indica la presencia de "El Niño"

El investigador de la UNAM destaca la presencia de una mancha roja enorme en los mapas de temperatura en la región del Pacífico. Aunque gran parte del planeta tiene valores altos, la zona asociada a "El Niño" concentra una masa de agua caliente con niveles muy por encima del promedio habitual.

La razón por la que podría ser el año más caluroso en siete años

El Dr. Jaramillo Moreno explica que la combinación del calentamiento global con esta gran masa de agua caliente provocará un alza en los promedios del planeta.

La suma de ambos factores hará que este año se ubique muy probablemente como uno de los más cálidos registrados en los últimos siete u ocho años.