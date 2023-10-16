Este habría sido el costo de la lujosa boda de Michelle Salas, la hija de Luis Miguel

Este fin de semana, Michelle Salas, la hija del cantante Luis Miguel, realizó su boda con el renombrado empresario Danilo Díaz. El enlace tuvo lugar en la región de La Toscana, en Italia.

La fiesta por la unión de la hija de la actriz Stephanie Salas tuvo una duración de tres días que comenzó el pasado viernes 13 de octubre y terminó este domingo 15 de octubre.

Más fotos la boda de Michelle Salas…pues parece que LuisMi no entregó a Mich. #michellesalas #luismiguel #bodamichelle pic.twitter.com/XsZkQK12ha — La Chiquilla Indiscreta (@lachismepolis) October 15, 2023

Danilo Díaz es un empresario quien estudió Ciencias Económicas y Empresariales en Babson College, ubicado en Massachusetts, Estados Unidos.

El empresario, después de terminar sus estudios, comenzó a dirigir la marca llamada “Toys for boys”, una compañía que ofrece accesorios como joyas y relojes de alta gama, que tiene entre sus clientes al cantante Maluma, al boxeador Canelo Álvarez y al futbolista Lionel Messi.

¿Cuánto costó la boda de Michelle Salas y Danilo Díaz?

El reportero Ercole Roccechetti, del programa “Ventaneando” de Azteca Uno, reveló en la emisión que el costo estimado por rentar la finca de estilo medieval es de alrededor de entre 250 mil a 300 mil dólares diarios, es decir, de 4 millones 512 mil a 5 millones 415 mil pesos, aproximadamente.

El periodista aseveró que esta cifra la consultó con personas del lugar. “Me dijeron que cuando hay bodas aquí, muy prestigiosas, donde hay muchos invitados, eso es lo que se paga más o menos”, afirmó.

El costo por los tres días de celebración rondaría los 900 mil dólares, alrededor de 16 millones 244 mil pesos mexicanos.

La boda tuvo lugar en una finca propiedad de los herederos del diseñador italiano Salvatore Ferragamo, la cual fue rehabilitada hace 30 años y está ubicada en la comunidad de Arezzo, región de Valdarno, a 60 kilómetros de la ciudad de Florencia.