Menopausia en México: ¿cuánto gastan las mujeres en consultas y medicamentos?

La menopausia no solo implica cambios físicos y emocionales; también puede representar un gasto para las mujeres que necesitan atención médica y medicamentos para atender los síntomas.

En México, un estudio impulsado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) documentó que una parte de las participaciones tuvo que cubrir estos costos con recursos propios.

¿Cuántas mujeres pagan consultas y medicamentos durante la menopausia?

De acuerdo con el estudio, el 57.4% de las mujeres encuestadas señaló que tuvo que pagar medicamentos o consultas médicas por su cuenta.

El dato forma parte de una encuesta en línea denominada En voz de las mujeres, realizada en agosto 2025. En ella participaron 115 mujeres.

Los gastos que puede generar la menopausia están relacionados principalmente con las consultas médicas, los estudios de laboratorio, los medicamentos y los tratamientos para aliviar los síntomas.

los gastos dependen de los síntomas, las necesidades de atención y el acceso a los servicios de salud públicos o privados.

¿Cuánto dinero gastan las mujeres en consultas y medicamentos?

El porcentaje reportado por el estudio permite conocer cuántas participantes pagaron estos servicios con sus propios recursos.

El costo físico, emocional y de bolsillo. La evidencia cualitativa del informe, basada en encuestas y grupos focales, pone rostro a estas cifras:

El 67% de las mujeres asegura que los síntomas de la menopausia afectan su desempeño laboral y sus actividades cotidianas.

Más de la mitad (57%) debe cubrir con recursos propios consultas médicas y medicamentos no provistos por el sistema público.

¿Qué es la menopausia y cuáles son sus síntomas?

La menopausia natural se confirma cuando una mujer ha pasado un año sin menstruar, siempre que la ausencia del periodo no se deba a otra causa. Generalmente ocurre entre los 45 y los 55 años, aunque puede presentarse antes.

Durante este periodo pueden presentarse cambios en el ciclo menstrual y síntomas como:



Sofocos

Sudoración nocturna

Alteraciones del sueño

Cambios de humor

La menopausia no es una enfermedad, sino un proceso biológico natural. Sin embargo, cuando los síntomas afectan la calidad de vida, existen opciones de tratamiento que pueden ayudar a aliviarlos.

