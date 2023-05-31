¿Qué pasa si estoy en EU y vence mi visa? Estas son las sanciones

La visa de turista a Estados Unidos (EU) tiene una vigencia máxima de hasta 10 años, pero, ¿qué podría pasar si el documento vence y aún te encuentras dentro del país norteamericano? Estas son las sanciones, según el Departamento de Estado.

Sin importar el tiempo de permanencia que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) otorgue al solicitante, en su mayoría un plazo máximo de 180 días o 6 meses, los interesados en ingresar al país norteamericano deberán acatar las normas establecidas de salida si desean mantener un buen historial con el país vecino.

¿Cuánto tiempo puedo estar en EU con visa vencida?

El tiempo de permanencia dentro del país norteamericano como visitante dependerá de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), por lo que si tu visa ha vencido, pero la estancia de permanencia se encuentra legalmente asignada por un oficial, no tienes de qué preocuparte, mientras cumplas en tiempo y forma con las fechas establecidas.

En cambio, si la fecha de estancia ha sobrepasado la legalmente asignada y aún necesitas permanecer dentro de EU, puedes emitir una Solicitud de Extensión o Cambio de Estatus de No Inmigrante (formulario I-539) para prorrogar su estadía.

Toma en cuenta que muchas veces esta puede ser denegada, por lo que podrían incurrir en una falta a las leyes del país norteamericano y, por lo tanto, ser acreedor a una sanción.

¿Cuáles son las sanciones por permanecer dentro de EU con la visa vencida?|Consulado General de los Estados Unidos en Tijuana.

Estas son las sanciones por exceder el tiempo de permanencia en EU

De acuerdo con la página oficial del Departamento de Estado de EU, las sanciones por exceder el tiempo de permanencia en el país norteamericano, pueden ir desde anulación o cancelación de la visa dependiendo del tiempo de permanencia no legal, por ejemplo:



De un día o unos más: acumulas presencia ilegal, lo que dificultará cualquier trámite migratorio futuro.

Más de 180 días: castigo automático de tres años sin poder entrar a Estados Unidos.

Más de un año: se prohíbe la entrada al país por 10 años.

El Departamento de Estado de EU también indica que si el usuario excede la fecha de finalización de su estadía autorizada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) o en migraciones de los Estados Unidos (USCIS), la visa se anulará o cancelada de manera automática.