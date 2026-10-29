¿Por qué se fue del PRI? La historia detrás de la salida de Cuauhtémoc Cárdenas

La salida de Cuauhtémoc Cárdenas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) fue un episodio que marcó su trayectoria política y abrió una nueva etapa en la oposición mexicana. Cárdenas murió la noche de este miércoles 28 de octubre.

Cuauhtémoc Cárdenas fue hijo del expresidente de México Lázaro Cárdenas y nació el 1 de mayo de 1934 en la Ciudad de México. Estudió la carrera de ingeniería civil en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Su distanciamiento del partido ocurrió en un contexto de tensiones internas y diferencias sobre el rumbo político del país. ¿Qué sucedió antes de su salida y qué acontecimientos ayudan a enterner esta decisión?

¿Por qué Cuauhtémoc Cárdenas se alejó del PRI?

Cuauhtémoc Cárdenas fue militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) durante 25 años, partido con el que llegó a la gobernatura de Michoacán.

Sin embargo, en 1986 impulsó, junto con Porfirio Muñoz Lerdo e Ifigenia Martínez, la llamada "Corriente Democrática del PRI", un movimiento que cuestionaba el método de designación del candidato presidencial conocido como "dedazo".

Las diferencias con la dirigencia priista se profundizaron en octubre de 1987, cuando Carlos Salinas de Gortari fue elegido candidato presidencial y Cárdenas quedó fuera de la contienda interna.

Cárdenas compitió por la Presidencia de México con el respaldo de distintas fuerzas políticas, en una elección marcada por graves acusaciones de fraude que se convirtió en uno de los episodios más controvertidos de la historia electoral del país.

En 1989, Cárdenas participó en la fundación del Partido de la Revolución Democrática (PRD), que se consolidó como una de las fuerzas de oposición al PRI.

No obstante, en 2014 renunció al partido que había contribuido a crear, una decisión que representó otro momento relevante en su trayectoria política.

Tras su salida del PRI, Cuauhtémoc Cárdenas buscó unir a partidos de centro e izquierda para formar el Frente Democrático Nacional (FDN), una coalición con la que competiría por la Presidencia de México en 1988.

