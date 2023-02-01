¿AMLO sigue considerando a Cuauhtémoc Cárdenas como adversario?
AMLO dio a conocer su opinión sobre la carta de Cuauhtémoc Cárdenas para desmarcarse de colectivos de la oposición, aunque destacó que lo aprecia y lo respeta.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) celebró que Cuauhtémoc Cárdenas se haya deslindado de grupos de la oposición, aunque no aclaró si lo seguía considerando como un adversario.
En la mañanera de hoy, AMLO aseguró que no veía a Cuauhtémoc Cárdenas dentro de los grupos de oposición, luego de que el exlíder del PRD haya publicado una carta en la que se desvincula de grupos de la oposición.
Razones de mi ausencia en el acto “Punto de Partida”. pic.twitter.com/hjjnbzzTVH— Cuauhtémoc Cárdenas (@c_cardenas_s) January 31, 2023
“Me dio mucho gusto lo de la carta del ingeniero, no sabía pero él ya lo había informado al grupo, lo que pasa que lo siguieron manejando, cuando me pregunta, yo respondí de la manera que ustedes saben.
El Presidente no quiso explicar qué relación mantenía con Cuauhtémoc Cárdenas, con quien fundó el Partido de la Revolución Democrática (PRD). Sin embargo, AMLO dijo tener hacia Cuauhtémoc Cárdenas un sentimiento de estimación
“Me da gusto que haya aclarado. De todas maneras no lo incorporaba en el grupo de moderados que en realidad son conservadores, ayer hablé de lo que decía Melchor Ocampo, que los moderados no son más que conservadores más audaces, más simuladores.
🗣️ #ConferenciaPresidente || Me dio mucho gusto la carta del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas precisando que no pertenece al Colectivo por México, expresó esta mañana el presidente @lopezobrador_. pic.twitter.com/ZcJSqvjwCb— IMER Noticias (@IMER_Noticias) February 1, 2023
AMLO reconoce a Cuauhtémoc Cárdenas como líder político
López Obrador recordó que con Cuauhtémoc Cárdenas fue el precursor de movimientos de oposición y su importancia en el gobierno que él encabeza.
“Lo estimo mucho, además lo respeto porque es precursor del movimiento democrático. Llegamos a la presidencia para impulsar la transformación con el apoyo de millones de mexicanos. Esto no es asunto de un solo hombre, somos millones fue un proceso que se fue dando durante el tiempo, muchos se quedaron en el camino, porque son mujeres y hombres de poca fe”, expresó.
A pesar de los cuestionamientos, AMLO no quiso expresar si seguía considerando a Cuauhtémoc Cárdenas como un adversario político. Aunque ayer, López Obrador indicó si Cárdenas se incorporaba a grupos y colectivos de oposición lo consideraría como un adversario.
"En política sí él asume una postura de este tipo, lo estimo mucho, lo respeto, lo considero precursor de este movimiento, pero estamos viviendo un momento de definiciones", dijo durante la mañanera del 31 de enero.
El presidente @lopezobrador_ se refirió al Ing. Cuauhtémoc Cárdenas como su adversario, esto tras supuestamente haber asumido una posición en favor del "Mexicolectivo", mismo del que se deslindó horas después— adn40 (@adn40) February 1, 2023
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