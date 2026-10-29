La razón por la que Cuauhtémoc Cárdenas duró solo dos años como jefe de Gobierno del Distrito Federal; ¿qué hizo en el cargo?

Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano hizo historia en 1997 al convertirse en el primer jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal (ahora Ciudad de México) elegido por voto popular. Sin embargo, no terminó el periodo para el que fue electo: dejó el cargo en septiembre de 1999, cuando todavía faltaba más de un año para concluir su mandato.

La razón fue política, renunció para buscar por tercera vez la Presidencia de México, en las elecciones de 2000, como candidato de la Alianza por México.

¿Qué hizo Cuauhtémoc Cárdenas como jefe de Gobierno?

Aunque la gestión de Cuauhtémoc Cárdenas duró menos de dos años, impulsó medidas que marcaron el inicio de los gobiernos electos de la capital. Entre las acciones de su administración destacan:



Política social: comenzó a desarrollar una estrategia de atención a sectores vulnerables.

Educación: impulsó la distribución gratuita de libros de texto para secundaria y la creación de la primera preparatoria del Gobierno capitalino.

Atención a las mujeres: promovió Centros de Atención Integral para las Mujeres.

Transporte: estableció acceso gratuito al transporte público eléctrico para personas adultas mayores.



Su gobierno también enfrentó problemas persistentes, como la inseguridad y la contaminación, además del reto de construir una administración capitalina con mayor autonomía política.

¿Por qué renunció Cuauhtémoc Cárdenas en 1999?

Cárdenas dejó la Jefatura de Gobierno el 28 de septiembre de 1999 para concentrarse en su tercera candidatura presidencial, rumbo a las elecciones del año 2000. Su renuncia fue aceptada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y Rosario Robles, quien formaba parte de su equipo, asumió el cargo.

La decisión le permitió volver a la contienda nacional, aunque finalmente quedó en tercer lugar, detrás de Vicente Fox y Francisco Labastida.

¿De qué murió Cuauhtémoc Cárdenas?

Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano falleció este 28 de octubre de 2026, a los 92 años. Hasta el momento, las causas de su muerte no se han dado a conocer públicamente.

Su trayectoria quedó ligada a la apertura democrática del país, a la fundación del PRD y a la primera elección popular de un jefe de Gobierno en la Ciudad de México.