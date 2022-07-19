Cuba sigue con sus apagones y sin solución a corto plazo

Durante la pasada noche (18 de julio de 2022), Cuba le dio una mala noticia a los residentes de "La Isla" cuando les dijo que no se vislumbra una solución a corto plazo de los apagones que perturban sus vidas, además de la economía doméstica.

En este verano en Cuba se han producido varias protestas menores debido a una serie de apagones registrados en algunos municipios. Los cortes de energía, aún sin solución, han sido una de las principales causas de los disturbios generalizados durante el mes de julio en la "Isla Caribeña".

En un programa de televisión en donde se abordó el tema de la red eléctrica nacional, Liván Arronte, ministro de Energía y Minas de Cuba, ha señalado que "Las reservas de operación que tenemos en el sistema eléctrico son insuficientes para cubrir la demanda, por lo que se hace inevitable la afectación al servicio".

La avería en Felton 2 nos impidió cumplir con los compromisos contraídos.

Si en esta situación las dificultades no son mayores, es porque ingenieros, técnicos y obreros de nuestro sector, cada día innovan, buscan y encuentran soluciones a muchos de los problemas que surgen. 🇨🇺 pic.twitter.com/f4Rrtpx3M8 — Liván Nicolás Arronte Cruz (@arronte_livan) July 19, 2022

A Cuba le cuesta casi un 30% más la importación de petróleo: Arronte

El funcionario cubano también señaló que las averías de las 20 centrales eléctricas de Cuba, en gran parte obsoletas y cuyo mantenimiento se ha pospuesto por falta de financiamiento, se combinaron con una serie de incendios registrados este año (2022), en dos generadores para frustrar las esperanzas de terminar con los apagones en los calurosos meses de verano y quizás hasta el próximo año.

Cabe señalar que Cuba importa más del 50 por ciento de su combustible, principalmente de Venezuela. Sus plantas de energía queman principalmente un crudo local pesado y corrosivo, además de que tan solo el 5 por ciento de la electricidad proviene de fuentes alternativas.

Los cortes de energía, aún sin solución, reflejan una crisis económica cada vez más profunda en Cuba, que comenzó con las nuevas y durassanciones de Estados Unidos en 2019 y empeoró con la contingencia sanitaria y con las consecuencias de la invasión de Rusia a Ucrania.

#Emigrazione record da una #Cuba sempre più in crisi https://t.co/Ju45mDCJcp

L'ultimo problema sono interminabili blackout che hanno portato negli ultimi giorni la popolazione in strada a protestare a #PinardelRio e all'Avana. Oggi la gente dell'isola è esasperata — VITA.it (@VITAnonprofit) July 18, 2022

Cuba enfrenta su mayor éxodo masivo en los últimos 40 años

Las sanciones estadunidenses y los altos precios de los alimentos, el combustible y el transporte marítimo, han expuesto la dependencia de las importaciones y vulnerabilidades como una infraestructura en deterioro. La economía de la "Isla Caribeña" cayó un 10.9 por ciento en 2020, recuperándose sólo un 2 por ciento el año pasado.

La Habana, capital de Cuba, se ha librado en gran medida de los apagones diarios que pueden durar cuatro horas o más y repetirse durante un período de 24 horas.

Cabe recordar que los cubanos han soportado más de dos años deescasez de alimentos y medicinas, además de las largas filas para adquirir escasos bienes. Los apagones se han sumado al dolor y a la frustración de la gente, lo que ha provocado un éxodo de más de 150 mil personas desde el pasado mes de octubre, principalmente con rumbo a Estados Unidos.