Mbappé, Messi y Cristiano en la mira: ¿quién marcará la nueva era del Mundial 2026?
A 100 días del Mundial 2026 en México, EU y Canadá, Mbappé, Messi y Cristiano acaparan los reflectores. ¿Será el torneo que marque el fin y el inicio de una era?
A cien días del arranque del Mundial de Futbol 2026 en México, Estados Unidos y Canadá, la expectativa crece en torno a lo que será una edición histórica por el formato de sedes compartidas.
El Mundial 2026 en tres países
Por primera vez, el torneo se disputará en tres países, un reto logístico y deportivo que marcará un precedente en la historia del futbol internacional.
En este contexto, el análisis gira en torno a cómo se vivirá un Mundial con múltiples sedes y una organización inédita.
La complejidad operativa contrasta con la ilusión que despierta el torneo, especialmente para México, que volverá a jugar en casa.
Aunque las buenas noticias se hacen esperar, México ilusiona en el partido inaugural. Históricamente nunca ha ganado el primer juego, pero esta vez podría ser diferente.
La afición mexicana mantiene la conciencia y la fe de que su selección pueda aspirar a lo más alto cuando inicie su participación frente a un representativo africano.
La evolución del futbol
También está sobre la mesa la evolución del futbol. Cada vez más metodológico, más estructurado y estratégico, el juego moderno convive con figuras que siguen generando furor a nivel mundial.
Nombres como Mbappé, Messi y Cristiano Ronaldo concentran reflectores, mientras se espera que los jugadores que participen muestren su talento en el escenario más grande del deporte.
De cara al campeonato, se perfilan dos o tres selecciones como candidatas firmes al título, en un torneo que promete emociones desde el inicio.
La cobertura también será amplia: se contemplan 32 partidos y 140 transmisiones, reflejo de la magnitud de un Mundial que está cada vez más cerca y que apunta a marcar una nueva etapa en la historia del futbol.