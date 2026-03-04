Mbappé, Messi y Cristiano en la mira: ¿quién marcará la nueva era del Mundial 2026?

A cien días del arranque del Mundial de Futbol 2026 en México, Estados Unidos y Canadá, la expectativa crece en torno a lo que será una edición histórica por el formato de sedes compartidas.

El Mundial 2026 en tres países

Por primera vez, el torneo se disputará en tres países, un reto logístico y deportivo que marcará un precedente en la historia del futbol internacional.

En este contexto, el análisis gira en torno a cómo se vivirá un Mundial con múltiples sedes y una organización inédita.

La complejidad operativa contrasta con la ilusión que despierta el torneo, especialmente para México, que volverá a jugar en casa.

La afición mexicana mantiene la conciencia y la fe de que su selección pueda aspirar a lo más alto cuando inicie su participación frente a un representativo africano.

La evolución del futbol

También está sobre la mesa la evolución del futbol. Cada vez más metodológico, más estructurado y estratégico, el juego moderno convive con figuras que siguen generando furor a nivel mundial.

Nombres como Mbappé, Messi y Cristiano Ronaldo concentran reflectores, mientras se espera que los jugadores que participen muestren su talento en el escenario más grande del deporte.

De cara al campeonato, se perfilan dos o tres selecciones como candidatas firmes al título, en un torneo que promete emociones desde el inicio.

La cobertura también será amplia: se contemplan 32 partidos y 140 transmisiones, reflejo de la magnitud de un Mundial que está cada vez más cerca y que apunta a marcar una nueva etapa en la historia del futbol.