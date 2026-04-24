Atlas FC cambia de dueño: Termina la era del bicampeonato y llega un nuevo grupo al club rojinegro

Se cierra un ciclo que marcó la historia reciente del fútbol mexicano. El Club Atlas FC tendrá un nuevo propietario luego de que Grupo Orlegi concretara su venta a Grupo PRODI, encabezado por el empresario José Miguel Bejos.

La operación, que ya fue aprobada por la Federación Mexicana de Futbol (FMF), pone fin a una etapa de siete años de gestión en la que los rojinegros pasaron de la incertidumbre a la gloria deportiva.

🔴⚫ Grupo Orlegi vende al Atlas tras un bicampeonato histórico



Tras una gestión que devolvió la gloria a los Rojinegros con un bicampeonato y la creación de la Academia AGA, Grupo Orlegi anunció la venta del club a Grupo Prodi.



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¿Por qué es histórica la salida de Grupo Orlegi?

Durante su administración, Grupo Orlegi transformó al Atlas; el momento cumbre llegó con el bicampeonato de la Liga MX, un logro que rompió una sequía de títulos de más de 70 años. Además del éxito en la cancha, se consolidaron proyectos clave como la Academia AGA, considerada una de las infraestructuras de formación más modernas de México, con estándares internacionales. La gestión también permitió estabilidad financiera y operativa, sentando las bases para un crecimiento sostenido del club.

¿Quién es el nuevo dueño del Atlas?

El equipo rojinegro pasa a manos de Grupo PRODI, liderado por José Miguel Bejos, quien asumirá el control total en los próximos meses.

Aunque no se han revelado todos los detalles financieros de la operación, se trata de una de las transacciones más relevantes recientes en el fútbol mexicano.

¿Cuándo se hará efectivo el cambio?

Cabe señalar que el proceso será gradual. Grupo Orlegi continuará al frente del Atlas hasta el 30 de junio de 2026, mientras ambas partes trabajan en una transición ordenada. A partir del 1 de julio de 2026, Grupo PRODI tomará el control operativo total del club tapatío.

Transacción aprobada por la FMF

La venta fue notificada y avalada oficialmente durante la Asamblea de Dueños de la Liga MX, celebrada el 23 de abril de 2026, cumpliendo con todos los requisitos regulatorios.

El Atlas inicia una nueva etapa tras una de las eras más exitosas de su historia reciente. Con nuevos dueños y una base sólida ya construida: ¿podrá el club mantener el nivel competitivo y seguir haciendo historia en el fútbol mexicano?