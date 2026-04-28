Arranca el sueño mundialista; presentan lista de los primeros convocados a la Selección Mexicana

Las emociones ya están a tope entre la afición, y no es para menos, la Selección Mexicana dio a conocer la lista de los primeros convocados rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Aunque la lista aún no está completa, ya hay pistas claras de quiénes podrían cargar con el peso del equipo en el torneo más importante del fútbol.

De entrada, se revelaron 13 jugadores confirmados, mientras que los lugares restantes serán ocupados por futbolistas que militan en el extranjero, cuyos nombres se darán a conocer próximamente.

¿Quiénes son los primeros convocados de México al Mundial 2026?

En total, se presentó una lista preliminar de 20 jugadores. De esos, ocho pertenecen a clubes que no clasificaron a la liguilla del fútbol mexicano, por lo que su rol será principalmente como sparring.

Los otros 12 son los que realmente apuntan a formar parte del equipo base que debutará el próximo 11 de junio de 2026. Y sí, hay sorpresas que ya están dando de qué hablar.

Entre los nombres que más llaman la atención está el de Guillermo Martínez, mejor conocido como “Memote”, delantero de los Pumas, quien no ocultó su emoción por el llamado.

“Creo que es algo que desde chico sueñas… representar a tu país que tanto amas… agradecer la confianza y darlo todo por la Selección”, expresó.

¿Qué jugadores podrían perderse la liguilla por el llamado?

El anuncio no llega en cualquier momento. Varios jugadores tendrán que dejar a sus clubes en plena fase decisiva del torneo local.

Por ejemplo, la posible ausencia de Guillermo Martínez podría pesarle a Pumas en un duelo clave contra el Club América.

Y no es el único caso. En el América también habrá bajas, como la de Israel Reyes, quien además suena para salir del club en el próximo mercado de verano.

Estos son los equipos que más jugadores aportan a #MiSelecciónAzteca 🇲🇽



Chivas es el más afectado rumbo a la Liguilla del Clausura 2026, el buen momento del Rebaño le garantizó a algunos de sus jugadores un lugar en la Copa Mundial de la FIFA 🏆 pic.twitter.com/gK0NIzpQuO — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) April 28, 2026

¿Quiénes quedaron fuera de la convocatoria de la Selección Mexicana?

Como siempre, hay nombres que sorprenden… pero por su ausencia. Dos casos destacan:



Marcel Ruiz , quien no habría convencido por su estado físico

, quien no habría convencido por su estado físico Carlos Rodríguez, que pese a estar en el proceso, no terminó de llenar el ojo del cuerpo técnico

También se menciona a Richard Ledezma, aunque su ausencia ya se veía venir por la competencia interna.

¿Qué equipos llegan completos a la liguilla?

No todos los clubes salieron afectados. Equipos como Tigres UANL, Pachuca y Atlas podrán disputar la liguilla con plantel completo, lo que podría darles una ventaja importante en la pelea por el título.

¿Quiénes van a sustituir a los seleccionados? 👀



Guadalajara perderá piezas clave rumbo a la fase final del Clausura 2026, con el llamados a Raúl Rangel, Roberto Alvarado, Armando González, Brian Gutiérrez y Luis Romo ￼



Villa Villa presenta a los candidatos que podrían… pic.twitter.com/1zX1e4TZ20 — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) April 28, 2026

La lista todavía no está cerrada. Aún quedan 14 lugares disponibles, los cuales serán ocupados por futbolistas que juegan en el extranjero. Aunque todavía no se hacen oficiales, muchos de esos nombres ya suenan fuerte y podrían ser clave en el armado final del equipo.

Por ahora, la expectativa sigue creciendo. Cada convocatoria, cada ausencia y cada sorpresa alimentan el debate entre aficionados que ya sueñan con ver a México hacer historia en casa.