TV Azteca ha dado un golpe sobre la mesa al anunciar su equipo estelar para la cobertura del Mundial 2026. En un movimiento que promete revolucionar la transmisión deportiva en México, la cadena ha fichado a dos leyendas del futbol mundial: Iker Casillas y Jorge Valdano.

El Mundial 2026 en TV Azteca

Iker Casillas, quien ya es un veterano en la cadena habiendo cubierto los mundiales de Rusia y Qatar, se prepara para su tercera Copa del Mundo con TV Azteca.

Por su parte, Valdano, conocido por su brillantez tanto dentro como fuera del campo, promete aportar un análisis profundo y una perspectiva única.

El Mundial 2026, que se celebrará en Canadá, Estados Unidos y México, será el más grande de la historia con 48 equipos, 104 partidos y una logística sin precedentes.

TV Azteca se ha comprometido a estar presente en los tres países sede, ofreciendo una cobertura integral del evento.

El equipo de Azteca Deportes, que incluye a figuras conocidas como Inés Sainz, Christian Martinoli y Luis García, se verá reforzado por estas incorporaciones de talla internacional.

La cadena promete una mezcla perfecta de experiencia, análisis profundo y el estilo divertido que caracteriza sus transmisiones.

Con México inaugurando el torneo en el Estadio Azteca y la posibilidad de que la selección mexicana juegue hasta octavos de final en casa, la emoción está garantizada.

TV Azteca se prepara para ofrecer una experiencia única a los aficionados, combinando la pasión del futbol con la innovación en la transmisión deportiva.

Nuevo León se alista para brillar en el Mundial 2026

El gobernador Samuel García Sepúlveda y su esposa Mariana Rodríguez presentaron en la Ciudad de México todo lo que Nuevo León ofrecerá al mundo durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá.

El mandatario aseguró que Monterrey será “la sede más norteña” del torneo, destacando la infraestructura moderna y la gran hospitalidad que distingue a los regiomontanos.

“Monterrey está listo para recibirlos: nuevo aeropuerto, nuevas carreteras, nueva aduana, nuevos vuelos directos... Seremos la sede más norteña de todo el mundial”, afirmó García.