Alto nivel en México: emoción total rumbo al cierre del LIV Golf de CDMX

El LIV Golf México 2026 entra en su fase decisiva con un fin de semana cargado de emoción, donde las grandes figuras del golf mundial se disputan la cima. Con Jon Rahm como líder y destacadas actuaciones de Abraham Ancer y Carlos Ortiz, el torneo combina espectáculo, cercanía con los aficionados e impulso a nuevas generaciones.

Fin de semana de adrenalina en el golf

Será un fin de semana lleno de adrenalina en el deporte, porque LIV Gof México 2026 entra a la recta final. Inicia el fin de semana y vaya manera de arrancarlo, disfrutar de los mejores golfistas del planeta, en LIV Golf Ciudad de México.

La cercanía con los jugadores es inigualable y las próximas generaciones tienen la oportunidad de disfrutar a sus héroes e inspirarse en ellos gracias a Grupo Salinas que trae a la élite del golf a nuestro país.

“El futuro son los niños, ahí están los niños, ven a sus ídolos así, se les cae la baba cuando los ven, eso es lo que queremos, queremos interés, queremos interés”, explicó Benjamín Salinas Sada, vicepresidente del consejo de administración de Grupo Salinas.

Pero no solo es inspirar a través de las grandes figuras sino impulsar a las nuevas generaciones a cumplir sus metas a través de alto rendimiento azteca, la Academia ARA.

“Si hay talento, nosotros los vamos a ayudar para que lleguen a lo más alto, les vamos a poner coaches, les vamos a dar tácticas de juego, les vamos a dar caddys, equipo, viáticos, que puedan participar y eso es lo que estamos logrando”, dijo Benjamín Salinas Sada, vicepresidente del consejo de administración de Grupo Salinas.

Y que mejor manera de inspirar que hacerlo con tiros de fantasía como el de Dustin Johnson o el Matt Wolff, que tuvo un gran viernes para escalar a la segunda posición empatado con Mckibbin y Varner lll a solo 1 golpe del Líder Jon Rahm que le alcanzo para ubicarse 11 tras 2 rondas.

El líder es un viejo conocido, John Ram y para los mexicanos fue una gran ronda, ambos terminaron abajo de par, Ancer subió a la posición 16 y Carlos Ortiz al sitio 22.