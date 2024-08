¡Una pelea a la vez! Marco Verde revela los sacrificios para lograr plata en la justa veraniega

En los recientes días el nombre de Marco Verde tomó fuerza por su increíble actuación en París 2024 y el equipo de Fuerza Informativa Azteca (FIA) lo recibió con los brazos abiertos para conocer cómo fue su experiencia, además de todos los sacrificios que lo han llevado a lograr uno de sus más grandes sueños.

Durante la entrevista con el periodista, Jaime Guerrero, “Green” -como también lo conocen-, reconoció que no estaba enterado sobre los años que tenía un mexicano sin llegar a una final de boxeo y admitió que esto le ayudó a quitarse un poco de estrés.

“Cuando pasamos a la final algo que no sabíamos era eso, 40 años que no se peleaba en una final (...) y que bueno, si ya teníamos un estrés y una presión no sé qué hubiera pasado”, declaró.

¿Como fue el apoyo de las autoridades a Marco Verde?

El mexicano reconoció al box como un deporte muy noble en el que las mismas ganas de trascender lo han llevado a buscar distintas alternativas para entrenar, tal es el caso de su preparación, misma que hizo en su casa y únicamente seis meses en la CONADE.

Agregó que en todo momento recibió el apoyo de distintas instituciones, desde el municipio en el que vive, el estado, la universidad y el comité, por lo que no podría tener alguna queja.

“Mi papá me inculcó todo”, Verde sobre el boxeador que más admira en todo el mundo

Uno de los momentos más emotivos de la entrevista fue cuando Marco Verde habló sobre la persona que más admira, la respuesta fue sencilla para él: su papá, quien le ha enseñado todo lo que hoy en día sabe y que puso en práctica en la justa veraniega; recordemos que participó en Barcelona 1992.

“Desde que inicié en el amateur (...) él sabe de todas a todas, no le puedo mentir en nada”, dijo entre risas.

¿Quién es Marco Verde? Boxeador mexicano que obtuvo la medalla de plata

Con solo 22 años, Marco Verde ha puesto en nombre de México en alto. Su actuación como representante del boxeo mexicano ha sido ejemplar, en los últimos años, tanto como su emoción por seguir los pasos de su padre, Samuel, quien también clasificó a unos Juegos Olímpicos, en Barcelona 1992. Ahora, unos años después, el joven honró su legado y le dio la revancha a su apellido.

“Cuando lo sabes, lo sabes”, la historia de Verde comenzó cuando tenía solo 6 años, después de varios intentos de convertirse en beisbolista; sin embargo, la vida lo guio por otro camino. Fue cuando su padre lo llevó a ver el box, que la magia ocurrió: “Simplemente lo elegí. Creo que sentía que esto era lo que debía hacer”. A partir de ahí, Marco cambió de guantes y el éxito llegó por sí solo, ya que desde entonces ha conseguido numerosos reconocimientos, como