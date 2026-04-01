Nuevo León mostró estar listo para el Mundial y vivir la máxima fiesta del futbol

Nuevo León se transformó en el epicentro del futbol internacional. Fue una prueba superada.

Miles de aficionados comenzaron a llegar al Gigante de Acero.

La Fuerza Civil, la Policía Estatal y la Municipal activaron operativos de seguridad y vialidad para mantener el orden en la zona. La fiesta comenzó, pero no se quedó en el estadio.

Calles de Nuevo León se pintan de alegría de los aficionados

Calles de la urbe regia se llenaron de color con la llegada de aficionados internacionales, en especial de Irak y Bolivia. Entre cánticos, tambores y banderas, la afición convirtió la ciudad en un escenario global, donde protagonizó la hospitalidad neoleonesa.

“Son muy buenas personas, son gente feliz y servicial. Aquí son muy amables y apoyan a Irak; aunque no es su juego, es nuestro juego, pero sentimos que estamos en nuestro país. Todo está muy bien, muchas gracias. Gracias a los mexicanos”, expresó un aficionado iraquí.

Triunfo se vivió dentro y fuera del estadio

En la cancha, Irak logró quedarse con el último boleto, el número 48, rumbo a la máxima justa de futbol internacional.

El triunfo se vivió dentro y fuera del estadio, pero también en la ciudad hasta altas horas de la noche. Incluso en su llegada al hotel donde se concentraron, el equipo fue muy bien recibido.

Saldo blanco en Nuevo León tras partido

Nuevo León transitó con éxito la primera probadita de la gran justa deportiva, donde la movilidad funcionó y hubo saldo blanco, sin incidentes que lamentar.

El estado le hizo frente con tecnología y operativos entre diferentes corporaciones bien coordinadas, así como con la ágil conectividad del transporte público. Un primer ejercicio que deja ver cómo se vivirá la máxima fiesta del futbol en los próximos meses.

