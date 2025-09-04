La tenista Renata Zarazúa sigue escribiendo páginas doradas en la historia del deporte nacional. En entrevista exclusiva con Hechos AM de TV Azteca, la mexicana compartió su experiencia tras lograr una inolvidable victoria en el US Open 2025, donde derrotó a la número seis del mundo.

“Fue una experiencia que nunca voy a olvidar en mi carrera. Trabajé muy duro y cuando se presentó la oportunidad, la tomé”, dijo Zarazúa, visiblemente emocionada.

¿Qué significa esta victoria para Renata Zarazúa?

Zarazúa explicó que, como cualquier tenista profesional, enfrenta triunfos y derrotas constantes. Sin embargo, este resultado la impulsa a seguir soñando: “Cada vez tengo más confianza, sobre todo después de Wimbledon y ahora con el US Open. En el tenis siempre hay nuevas oportunidades, lo importante es estar preparada”, aseguró.

La tenista mexicana también destacó que competir en Grand Slams ya no es motivo de nervios, sino una meta que asume con mentalidad ganadora.

El mensaje de Renata Zarazúa para los mexicanos

Más allá de sus logros deportivos, la atleta envió un poderoso mensaje: “¡Sí se puede! … Muchas veces yo misma pensaba que no podía, pero entendí que sí. Si la otra jugadora puede, ¿por qué yo no? Hay que confiar en uno mismo, incluso si al inicio finges esa confianza, tu mente termina creyéndolo”, afirmó.

Su filosofía de vida trasciende el tenis y se convierte en inspiración para cualquier persona que enfrente retos personales o profesionales.

¡Superar lesiones y seguir adelante! Renata también habló sobre los momentos difíciles fuera de la cancha. Tras cirugías de rodilla y periodos de recuperación, confesó que esas pausas le ayudaron a valorar aún más su pasión por el tenis. “Las lesiones son parte del deporte, pero también te hacen crecer. Cuando estás fuera, recuerdas por qué amas jugar y regresas con más fuerza”, compartió.

Renata Zarazúa: un ejemplo para México

Zarazúa, quien actualmente sigue entrenando con miras a futuros torneos internacionales, es considerada la mejor tenista mexicana del momento y un referente para las nuevas generaciones.

Su historia no solo habla de disciplina y talento, sino de resiliencia, mentalidad positiva y orgullo nacional; ¿crees que Renata Zarazúa puede convertirse en la primera mexicana en ganar un Grand Slam?

