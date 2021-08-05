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Mujer oculta cuerpo momificado de su mamá para cobrar su pensión

La policía de Lincoln detuvo a Geanne Pike por envolver el cuerpo momificado de su mamá en periódico y ropa de cama y cobrar su pensión.

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|Crédito: Centro de Detención del Condado de Washington

Escrito por: Azteca Noticias

La historia de una mujer que ocultó el cuerpo momificado de su mamá por más de medio año en Lincoln, Arkansas, generó indignación y asombro, ya que el motivo por el que lo hizo fue para seguir recibiendo la pensión.

La policía de Lincoln, Arkansas detuvo a Geanee Pike, de 54 años de edad, luego de que descubrieron que ocultó el cuerpo momificado de su mamá.

Medios locales indicaron que la policía de Lincoln acusó a Geanee Pike por abuso de cadáver y fraude de identidad financiera contra su mamá, de 73 años.

Policía encontró el cuerpo momificado de la mamá en su casa

De acuerdo con informes de la policía, el hermano de Gloria Pike, la mamá de la ahora detenida, fue quien reportó su desaparición desde finales de 2020.

El hombre, identificado como George Maness, indicó que su hermana padecía cáncer etapa cuatro y que no la veía desde agosto del año pasado.

La policía inició una investigación y acudió al domicilio de la mujer, en donde Geanne aseguró que su mamá no estaba desaparecida, sino que estaba con un amiga, de quien no pudo decir su dirección para localizarla.

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Aunque la policía solicitó registrar la casa para verificar que la mamá se encontraba, la mujer se negó y aseguró que no tenía uso de las cuentas bancarias o tarjetas de la pensión de su mamá.

Durante la investigación, las autoridades detectaron transacciones de la cuenta bancaria de la mamá el 27 de julio de 2021.

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|Crédito: Pixabay

Además encontraron que en las cámaras de vigilancia de una tienda vieron a la mujer usando la tarjeta de la pensión de su mamá desaparecida, por lo que se solicitó una orden de registro en el domicilio.

Las autoridades entraron a la casa, que estaba en “condiciones deplorables”, ya que los informes indican que había heces y orina humanas en cubetas en todo la casa.

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Al buscar a Gloria Pike, las autoridades encontraron su cuerpo sobre una cama en un cuarto contiguo al dormitorio de su hija Geanne.

Las autoridades indicaron que presuntamente la mujer envolvió con periódico y ropa de cama el cuerpo de su mamá para momificarlo.

La hija confesó que su madre murió a finales de 2020 por causas naturales y no lo informó, solo cubrió su cuerpo con una manta.

Por estos hechos, la policía de Lincoln detuvo a Geanne Pike por cobrar la pensión de su madre a pesar de que murió; y la trasladó al condado de Washington.

El cuerpo de Gloria se envió al Laboratorio de Criminalística del Estado de Arkansas para conocer las causas y forma de la muerte.

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