Ramona: La inteligencia artificial que detecta ofertas de trabajo falsas y combate el tráfico de personas

Buscar empleo en internet se ha convertido en una actividad de alto riesgo en México, donde cuatro de cada diez vacantes publicadas en la red son falsas y utilizadas por redes criminales como el principal método para el tráfico de personas. A través de ofertas engañosas que prometen sueldos atractivos, los delincuentes logran que las víctimas se trasladen a puntos específicos para privarlas de su libertad. Frente a esta problemática que ha derivado en múltiples desapariciones en el país, nació “Ramona”, una herramienta gratuita de inteligencia artificial creada para evaluar focos rojos e identificar si una propuesta laboral es legítima antes de acudir a una entrevista o compartir datos personales.

Desarrollada por la especialista Daniela Camberos, la plataforma ramonaaliadalaboral.com ya ha ayudado a más de 127 mil personas a verificar la autenticidad de las vacantes. La inteligencia artificial analiza parámetros clave como la existencia real de la empresa reclutadora y la verificación de los perfiles de los entrevistadores en redes profesionales como LinkedIn. Esta solución tecnológica se posiciona como un escudo de protección indispensable para que los buscadores de empleo identifiquen señales de alerta a tiempo y eviten caer en las trampas del crimen organizado.