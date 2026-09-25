Notas
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Horas de trayecto y camiones saturados: la vida se reduce a cruzar la ciudad para trabajar
En zonas como la Ciudad de México, Tlaxcala y el Estado de México, más de una de cada tres personas cruza fronteras municipales para poder ganarse la vida.
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¡Nueva oportunidad legal para mexicanos! Convocatoria de trabajo en el campo de Estados Unidos con pocos requisitos
Nueva convocatoria ofrece trabajo legal en el campo de Estados Unidos para mexicanos; conoce los requisitos, vacantes y cómo participar en el proceso de reclutamiento.
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¿Necesitas una 'chambita'? Lanzan vacantes para Servicio de Protección Federal 2026; requisitos y estados donde reclutan
Vacantes en el Servicio de Protección Federal: Ofrecen sueldo de $13,607 al mes y prestaciones de ley. Conoce requisitos y estados del reclutamiento.
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¡Gana más de 19 mil pesos! Defensa abre vacantes con mínimo secundaria; ofrece seguro de vida militar y crédito automotriz
Vacantes Defensa: Ofrecen sueldo de 19 mil pesos, seguro de vida militar y crédito automotriz; conoce requisitos, documentos y beneficios de esta convocatoria.
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¿Te quedaste sin empleo? Así puedes recibir el apoyo de 3 mil 500 pesos en CDMX; estos son los requisitos
El registro para el Seguro de Desempleo en CDMX va dirigido para personas de entre 18 a 64 años de edad; estos son los requisitos claves que necesitas.
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¡Sueldo de hasta 35 mil pesos! Vive y trabaja legalmente en Estados Unidos; calendario de reclutamiento y vacantes en agosto
¿Buscas trabajo? Mexicanos pueden aplicar a vacantes para trabajar legalmente en Estados Unidos; conoce el calendario de reclutamiento disponible en agosto.