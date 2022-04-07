Declaran culpable a pareja que sacó intestinos de su amigo al dormir

Declaran culpable de intento de asesinato a una pareja que torturó y le sacó los intestinos a un amigo cuando éste se quedó a dormir en casa de sus victimarios en Reino Unido.

A pesar de que la pareja, identificados como Jon Hamblin y Jessica Whiham, negaron su culpabilidad durante el juicio, el día de ayer en el Newcastle Crown Court fueron encontrados culpables, por lo que una segunda audiencia se les dictará su condena.

Mediante un comunicado, la policía de Northumbria informó que la declaratoria de culpabilidad fue un resultado derivado del equipo forense y de investigación de Reino Unido.

“Fue un ataque monstruoso contra un hombre que creía que estaba a salvo y seguro en compañía de amigos”, indicó la policía de Reino Unido.

👇Great result at court



A duo who viciously tortured a man who he believed was their friend have both been convicted of attempted murder.



In the early hours of September 11, Jon Hamblin and Jessica Whinham launched a horrific attack on their 35-year-old victim. pic.twitter.com/UvgdLJz86z — Northumbria Police (@northumbriapol) April 7, 2022

¿Cómo ocurrió el ataque de la pareja contra su amigo?

De acuerdo con las declaraciones de la víctima de 35 años, el pasado 11 de septiembre del 2020 se quedó dormido en casa de sus amigos, cuando despertó se dio cuenta que estaba en medio de un charco de sangre.

Después notó que tenía una herida de arma blanca profunda en el abdomen y sus intestinos estaban de fuera. Después, la pareja torturó deliberadamente al hombre y puso música que sabían que a él le desagradaba, diciéndole: “es la última canción que escucharás”.

“El hombre miró hacia abajo y ante su horror vio un charco de sangre y se dio cuenta de que había sufrido una herida de arma blanca profunda”

Después de un tiempo, la pareja de homicidas dejó que su amigo se fuera del departamento en Reino Unido, y él pudo llegar hasta la casa de otra persona quien llamó al número de emergencias para reportar la situación.

“Salió tropezando de la casa e intentó llamar a las puertas en Spencer Street antes de que una pareja de buen corazón viniera a rescatarlo y llamara al 999”.

Alrededor de las 4:00 am los paramédicos y oficiales llegaron a la escena y la víctima fue llevada al hospital. Desde entonces se inició una investigación y los oficiales lograron arrestar a la pareja de 20 y 42 años.

