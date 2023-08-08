Inicia cumbre en Brasil para proteger a la selva amazónica de la deforestación

Por primera vez en 14 años, los presidentes de los países sudamericanos abarcados por la selva amazónica se reúnen en Brasil para elaborar planes para la protección de la región y enfrentar al crimen organizado.

Cumbre Amazónica con 45 años de existencia

La Cumbre Amazónica se realiza este martes y miércoles en la ciudad brasileña de Belem, es una reunión de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), una alianza que se ha reunido apenas tres veces en 45 años de existencia.

"Este tratado fue firmado en 1968 y esta será la cuarta ocasión en que se encuentren los países firmantes, pero la primera en medio de la crisis climática que enfrenta el planeta", aseguró en un video el embajador de Colombia en Brasil, Guillermo Rivera.

Sus líderes revisarán el Tratado de Cooperación Amazónica firmado en Brasilia en 1978, que prevé una acción conjunta para la protección de los bosques y el desarrollo económico.

Grande extensión de la selva Amazónica

La Amazonia ocupa una extensión el doble de la India, y dos tercios de su territorio se encuentra en Brasil. Otros siete países y un territorio comparten el tercio restante: Colombia, Perú, Venezuela, Bolivia, Guyana, Surinam, Ecuador y la Guyana Francesa. Los presidentes que no asisten son de Ecuador, Surinam y Venezuela.

La destrucción masiva de la selva amazónica es un desastre climático, y todos los países presentes en la cumbre han firmado el acuerdo climático de París, que obliga a los firmantes a fijar metas para la reducción de las emisiones de gases de invernadero. Pero las medidas comunes prácticamente no van más allá.

Salvar la Amazonia es salvar el planeta

La Cumbre de Brasil resalta la idea de que salvar la Amazonia es salvar el planeta, pero deja fuera de discusión la cuestión de la extracción de petróleo.

"Nunca fue tan urgente reanudar y ampliar la cooperación. El reto de nuestra era y las oportunidades que surjan exigirán acción conjunta", dijo el presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva al inaugurar el evento.

Países de África y Asia invitados

El presidente brasileño destacó la importancia de que los países amazónicos, que integran la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), tengan una posición firme y trabajen de manera articulada en torno de un compromiso único, además de incluir en este grupo a otros países con grandes reservas de bosques tropicales, como República del Congo, República Democrática del Congo e Indonesia.

Los dos países africanos y el asiático son invitados para la Cumbre de la Amazonia, que sucede en este martes y miércoles, 8 y 9 de agosto, en la capital del estado de Pará.

La Amazonia busca llevar documento a la COP-28

Los ocho países que comparten territorio amazónico preparan un primer documento conjunto que llevarán en noviembre a la COP-28, la Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático, que se celebra en Emiratos Árabes Unidos.

Este es el segundo intento de Lula de conformar un bloque amazónico. El primero fue la cumbre anterior en 2009, durante su primera presidencia, pero se le sumó un solo presidente más de la región, el guyanés Bharrat Jagdeo. También asistió el presidente francés Nicolas Sarkozy. Entonces, como ahora, el objetivo era presentar una Amazonia unida durante la conferencia climática anual COP en Copenhague. Este intento fracasó.

"El contexto es totalmente distinto hoy", dijo la ministra de Ambiente y Cambio Climático brasileña Marina Silva a la Associated Press. "El presidente Lula está muy resuelto a que esta cumbre no sea solo un evento más sin resultados verdaderos para las decisiones que se tomen aquí".

Presidente de Colombia llega a Brasil

El presidente Gustavo Petro, de la República de Colombia, llegó hasta Brasil, para asistir a la Cumbre Amazónica, lo que concuerda con su decisión de continuar con la agenda presidencial a pesar del escándalo desatado por los líos jurídicos de su hijo, Nicolás Petro.

"Continuaré decididamente con la agenda presidencial. Nada ni nadie puede detener la lucha de toda una vida contra todas las formas de corrupción, y el gobierno continuará sin distracciones su tarea y compromiso por una Colombia mejor", señaló en un comunicado.

El evento se dividirá en varias partes para formular nuevas estrategias para la Amazonía. La delegación colombiana estará integrada por el canciller Álvaro Leyva Durán; la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad; y el director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Carlos Ramón González.