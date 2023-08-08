Estos presidentes de México han sido investigados por delitos durante su cargo

¿Investigados por delitos? En los últimos sexenios se han dado a conocer distintas irregularidades por parte de algunos presidentes de México, esto ha ocasionado que se vean envueltos en la polémica y que de alguna manera sus logros en el poder no sean totalmente reconocidos por los ciudadanos.

En 2021 el periodista Gaspar Vela solicitó ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y protección de Datos Personales (INAI) conocer qué presidentes fueron investigados por cometer delitos, al obtener una respuesta se encontraron 24 carpetas en contra de seis exmandatarios mexicanos, pero ¿de quiénes se trata?

FGR proporcionó los datos sobre presidentes investigados por delitos

La petición a la que accedió el INAI tuvo que pasar por la Fiscalía General de la República (FGR), quienes proporcionaron los datos a pesar de que en un inicio no querían entregar la información. Con argumento en el oficio FGR/UTAG/DG/001561/2021, la dependencia reveló los nombres de los expresidentes imputados, los delitos y el estatus en el que se encuentran las denuncias.

Los nombres van desde Luis Echeverría hasta Felipe Calderón, algunos destacan por la matanza de estudiantes el 2 de octubre de 1968 y otros por acumulaciones en delitos y por estar implicados en casos como la guerra contra el narcotráfico.

¿Qué presidentes han sido investigados por delitos durante su cargo?

Al menos 50 años de historia se encuentran escritos entre los presidentes de México que han sido investigados por delitos, estos son:

