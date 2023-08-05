Juez concedió libertad condicional a Nicolás Petro en medio de escándalo político

Un juez concedió la libertad condicional a Nicolás Petro, el hijo mayor del presidente de Colombia, Gustavo Petro, mientras enfrenta cargos criminales tras admitir el ingreso de dineros ilegales a la campaña política que llevó a su padre al poder en las elecciones del 2022, provocando un escándalo político.

Nicolás Petro, acusado de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, fue capturado el fin de semana en Barranquilla junto con su exesposa Daysuris del Carmen Vásquez, quien en marzo aseguró que dos personas acusadas de tener vínculos con el narcotráfico le entregaron a su entonces cónyuge dinero en efectivo para apoyar la campaña presidencial de Gustavo Petro.

Se accede a la solicitud de imposición de medida de aseguramiento pero a medidas no privativas de la libertad que le ha puntualizado a usted el despacho señor Petro Burgos. Juez Omar Leonardo Beltrán

De acuerdo con esa declaración, el primogénito del presidente Petro se habría comprometido a incluirlos en los esfuerzos de paz de su padre.

Con esta determinación, el juez del caso, Omar Leonardo Beltrán, rechazó la solicitud de la Fiscalía General de otorgar detención domiciliaria.

Dentro de las medidas impuestas por Beltrán está la prohibición a Nicolás Petro de salir del país e incluso de la ciudad de Barranquilla, en donde vive.

El juez también decidió que Daysuris del Carmen Vásquez enfrente en libertad los cargos de lavado de activos y violación de datos personales en un entramado pasional, de traición y de corrupción en el que su exesposo le fue infiel con su mejor amiga, quien pronto tendrá un hijo de él, según testimonios publicados en el proceso.

El fiscal Mario Burgos reveló el jueves que el hijo del mandatario Petro reconoció que en el 2022 recibió el dinero de las dos personas acusadas de nexos con el narcotráfico y de un empresario, una parte del cual gastó con su exesposa, mientras que el resto ingresó a la campaña presidencial de su padre.

Nicolás Petro renunció a su cargo de diputado de la asamblea del departamento del Atlántico, en el norte de Colombia, y dijo que su decisión de colaborar con la justicia es libre, pese a que su padre denunció presuntas presiones.

Mi colaboración con la justicia ha sido una decisión totalmente libre y fuera de todo tipo de presión. Nicolás Petro

El presidente Gustavo Petro negó tener conocimiento de la financiación ilegal de su campaña presidencial y anunció que continuará con su Gobierno hasta el 2026, pese a que el escándalo podría obstaculizar su agenda de reformas sociales, así como sus esfuerzos para buscar la paz y poner fin a un conflicto de seis décadas que ha dejado más de 450 mil muertos.

¿Qué ha pasado en el proceso de Nicolás Petro?

En un comunicado a través de su cuenta de X, antes conocida como Twitter, el mandatario Gustavo Petro, un economista de 63 años, dijo que recibió con dolor las informaciones sobre las presuntas irregularidades en la financiación de su campaña presidencial.

"Nadie puede estar por encima de la ley y la justicia debe aplicarse de manera imparcial, con debido proceso y todas las garantías constitucionales", afirmó el presidente, quien reiteró que mantendrá la lucha contra la corrupción y que "continuará sin distracciones su tarea y compromiso por una Colombia mejor".

Comunicado a la opinión pública: pic.twitter.com/7MHTWp2MNZ — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 4, 2023

Nicolás Petro podría ser condenado a entre 12 y 20 años de prisión, según abogados expertos en derecho penal. Aunque inicialmente no aceptó cargos, su decisión de colaborar con la justicia como testigo lo podría beneficiar con una reducción de su sentencia o con inmunidad penal, explicaron los expertos.

Las investigaciones de la Fiscalía General revelaron que Nicolás Petro al parecer recibió unos 386 mil dólares con los que compró propiedades, vehículos y lujos, sin justificar esos ingresos debido a que su salario como diputado solo era de 4 mil 800 dólares mensuales.

Las averiguaciones también pusieron al descubierto los nombres de la esposa del presidente Petro, Verónica Alcocer, de funcionarios del Gobierno y de aliados de Petro relacionados con conseguir recursos en el entramado de presunta corrupción.

Petro ganó en junio del 2022 la presidencia de Colombia en una segunda vuelta en la que derrotó al empresario Rodolfo Hernández.

El presidente no tiene actualmente con una coalición en el Congreso para impulsar sus reformas sociales y sus esfuerzos para lograr una paz total después de que la alianza conformada por partidos de izquierda, centro e incluso de derecha que lo respaldaba se desintegró a finales de abril.

Analistas y políticos sostienen que esa situación sumada al escándalo de su hijo, Nicolás Petro, podría afectar su gobernabilidad y reducir aún más su apoyo que ha caído desde que asumió el poder, según las encuestas.

No es la primera vez que el país sudamericano enfrenta una crisis política por la financiación de campañas electorales con dinero de procedencia ilegal.