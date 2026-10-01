Movimientos bancarios dan nuevo giro el caso Kimberly Hilary, alumna del CCH Naucalpan desaparecida hace un año

El proceso contra los dos detenidos por la desaparición de Kimberly Hilary Moya González, alumna del CCH Naucalpan en el Estado de México (Edomex), fue suspendido, lo que marca un giro al caso.

La estudiante del plantel de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) sigue sin aparecer tras ser vista por última vez el 2 de octubre de 2025 luego de salir a sacar unas copias para su tarea en la colonia San Rafael Chamapa.

Salió por una tarea y nunca volvió: Se cumplen 6 meses de la desaparición de Kimberly Moya en Naucalpan; hoy cumpliría 17 años

¿Qué ha pasado con los detenidos por la desaparición de aluman del CCH Naucalpan?

Jairo Ocampo, abogado de la familia de Kimberly, comentó en entrevista con Azteca Noticias que el proceso legal contra Gabriel Rafael “N” y Paulo Alberto “N”, se encuentra pausado.

No obstante, esto esto no significa que hayan sido exonerados del delito de desaparición cometida por particulares, por lo que ambos seguirán presos en el penal de Barrientos.

El abogado explicó que lo que se suspendió fue el proceso para iniciar la etapa intermedia, pero dijo que se solicitó la reanudación del mismo.

"Seguramente en los próximos días estaremos nuevamente retomando la parte de la audiencia intermedia donde pues ya viene la parte eh final para ir al juicio, donde se van a exponer todas las pruebas", comentó.

Explicó que la suspensión de dicha etapa del proceso se debió a que una de la defensa de los imputados interpusó un recurso de apelación contra la vinculación a proceso.

"Eso generó que se suspendiera el proceso hasta en tanto se resolviera la apelación. La apelación evidentemente se resolvió confirmando la vinculación de estos dos sujetos que están detenidos y este pues hay que continuar con el proceso. A ellos les queda acudir al amparo y habría que ver si el Tribunal de Amparo les concede suspensión para que no se continúe con el procedimiento", añadió

Detenidos por la desaparición de Kimberly Hilary, alumna del CCH Naucalpan.|FGJEM

Los años de cárcel que podrían recibir por la desaparición de Kimberly Hilary

Los dos presuntos responsables se encuentran vinculados a proceso, y en caso de ser declarados culpables por un juez, podrían ser sentenciados de 25 a 50 años de prisión.

Pero la sanción podría incrementar cuando la víctima sea niña, niño o adolescente, mujer, mujer embarazada, persona con discapacidad o persona adulta mayor.

De acuerdo con el abogado, "los que han generado el retraso del procedimiento han sido la defensa" de los imputados, pero se espera que "se obtenga una sentencia condenatoria" contra ambos.

Movimientos bancarios serían clave para el caso

La investigación apunta a que posiblemente uno de los dos presuntos responsables recibió dinero a través de movimientos bancarios, que podrían ser relevantes para el esclarecimiento de los hechos.

"Se han dado datos relevantes de algunos avistamientos en en el transcurso de lo que va del año y pues se han agotado esos puntos. Entonces estamos por por recibir información importante en el juicio para saber si alguno de ellos recibió algún movimiento que lo vincule aún más con el caso o algún movimiento económico sobre cuentas bancarias".