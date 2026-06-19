Iba a comer y la hallaron muerta en su trabajo en Valle de Chalco tras visita de su expareja

Quería ser policía y sacar adelante a su hija de tres años, pero la encontaron muerta en su trabajo en Valle de Chalco. Valeria Guadalupe Martínez Salinas fue hallada el 20 de mayo de 2026, pero su familia acusa opacidad en la investigación de lo que, dice, fue un feminicidio.

Ella tenía 20 años cuando perdió la vida y habría sido agredida por su expareja, Jesús Gabriel "N", de 30 años, quien incluso se ha cambiado el nombre por Ángel Gabriel "N" y se sabe que cuenta con un historial de violencia por agredir a otra pareja que tuvo.

La llamada que alertó a la familia de Valeria Guadalupe

Valeria Guadalupe llevaba cerca de ocho meses laborando en una tienda de conveniencia. El 20 de mayo de 2026 salió de casa a trabajar, pero ese fue el útlimo día que la vieron con vida.

A las 23:50 horas, una encargada de la sucursal llamó por teléfono a Mariana Erandi, mamá de Valeria, preguntando si sabía por qué la joven no respondía su celular ni el teléfono de la tienda.

Cuando escuchó esto, Mariana se preocupó, y se dirigió al trabajo de su hija. Mientras ella llegaba, marcó a otra compañera de trabajo de Valeria para saber si tenía conocimiento de la situación.

La empleada, quien estaba al teléfono, le dijo a Mariana que precisamente estaba llegando al lugar porque también se enteró que Valeria no respondía.

Al llegar solo vio el celular de la joven y un plato con alimentos, pues Valeria Guadalupe estaba por tomarse un tiempo para comer, pero fue hallada sin vida en el baño.

"El día 20 de mayo hablo con mi hija, le marco por teléfono para saber cómo estaba y recuerdo mucho sus palabras que me dijo porque estaba muy cansada. Que ya tenía mucha hambre, mucho sueño y que estaba muy cansada. Yo le cuelgo para que mi hija comiera y sí, efectivamente efectivamente mi hija tenía mucha hambre porque mi hija iba a empezar a comer. En el mostrador estaba su plato donde mi hija iba a comer. Mi hija no se esperaba esto. Mi hija salió a trabajar y ya no regresó", contó Mariana en entrevista con Azteca Noticias.

Cuerpo de Valeria fue levantado después de varias horas

Cuando Mariana llegó vio a otras trabajadoras nerviosas y les preguntó por Valeria. Le contestaron que estaba inconsciente, que no respondía, pero ya habían llamado a una ambulancia.

Sin embargo, la escena cambió cuando llegaron policías municipales. Mariana preguntó si su hija estaba bien, pero la respuesta fue el inicio de una tragedia.

"La policía municipal fue la que me dio me dio la noticia, recuerdo bien ese momento donde policía municipal me dice que mi hija ya no contaba con signos vitales, que había que esperar a que llegaran peritos para que hicieran el levantamiento de cuerpo. Ellos llegan a las 6 de la mañana y levantan el cuerpo de mi hija y posteriormente me trasladan a la fiscalía de feminicidios", contó Mariana.

Cámaras grabaron a expareja de Valeria entrar a la tienda

Mariana llegó a la fiscalía el 21 de mayo pasado para hacer su declaración. Ahí le dijeron que le entregarían el cuerpo de su hija ese mismo día en la noche, pero no ocurrió así sino hasta el viernes 22 de mayo.

Una cámara de seguridad de la tienda donde ocurrieron los hechos grabó a Jesús Gabriel "N" llegar al estbalecimiento a las 21:22 horas, se asomó por la ventana, pero se fue y volvió cuando vio que Valeria estaba sola y entró a la tienda, de donde salió a las 22:52 horas.

"Cuando a mí me enseñan esos videos, yo lo identifico en el instante y dije que era Jesús, expareja de mi hija y me preguntan que si yo lo conocía y yo les dije que sí", aseguró la madre.

Presunto feminicida y expareja de Valeria reaparece

Valeria Guadalupe fue sepultada el sábado 23 de mayo de 2026 y al día siguiente, cuando la familia estaba llevando el rosario por su muerte, su expareja fue a la casa de la señora Mariana. Se paró afuera del domicilio, donde la puerta estaba abierta, pero cuando lo vieron se fue.

La madre de la joven llamó al policía de investigación que lleva el caso para preguntarle por qué no iban por Jesús Gabriel "N", para detenerlo, pero la respuesta fue que no podía hacer nada porque todavía no llegaba la orden de aprehensión y esta se obtuvo hasta el lunes 25 de mayo, pero hasata ahora no ha sido detenido.

"Sus palabras de él fueron que cuando llegara a la orden de aprehensión su obligación de ellos era trabajar y buscarlo hasta debajo de las piedras, lo cual no lo han hecho", manifestó Mariana.

Sujeto buscado por feminicidio de Valeria ameneza a hermano de la víctima

Ante la falta de resultados de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), la familia de Valeria Guadalupe hizo público en redes sociales el rostro del presunto feminicida, quien al enterarse, amenazó al hermano de la víctima, a quien le dijo que atentaría contra la vida de su novia.

"El primer día que lo boletino, él amenaza a mi hijo, le manda un mensaje por Instagram y le dice a mi hijo 'qué onda' con lo que estaba haciendo la familia y que ya sabía quién era. Que ahora iba en contra de su novia, que es menor de edad, tiene 17 años y que él no la podía ni esconder y por más que él se alejaba o estuviera cerca, que ahora iba a atentar contra la vida de ella", contó la madre.

No obstante, cuando acudió a la policía de género para denunciar los hechos, la mujer que la atendió le dijo que "ella no podía hacer nada, que porque una amenaza un delito".

"Ya me arrebató una vida, voy a esperar a que lo vuelva a hacer y sonriendo me dijo, "No puedo hacer nada hasta que haya agresión física." Entonces, las autoridades no me ayudan, no me hacen caso y temo por mi integridad y la de mi familia".

Mamá acusa que no le dejaron ver el cuerpo de su hija

En este proceso, la mamá de Valeria Guadalupe señaló que no le dejaron pasar a reconocer el cuerpo de su hija, lo que le hace sospechar que quizás fue para ocultar alguna evidencia o prueba.

"No sé por qué motivo, si quitaron alguna gravante o porque yo reconozco a mi hija hasta que mi hija ya está en mi casa. No me dejaron pasar, el lugar no quedó acordonado, no tiene sellos de la Fiscalía, no tiene nada y hasta ahorita le marco al policía de investigación que se llama Israel Arias y él no me dice nada".

La necropsia indica que murió por hematoma cerebral y estrangulamiento, pero algo que le causó extrañeza fue que los policías de investigación le preguntaron su si hija estaba quemada, a lo que ella respondió que no.

"Mi hija no estaba quemada. Mi hija no tenía ninguna quemadura. Cuestioné que por qué me preguntaban eso y me dicen que mi hija estaba quemada. No sé por qué en su necropsia no pusieron eso.

"Mi hija no estaba quemada. Después me decían que le había aventado hipoclorito y como su cuerpo duró tres horas tirado o más, que se su cuerpo se quemó con el hipoclorito. No entiendo hasta la fecha por qué no me pasaron a dejar a reconocer el cuerpo de mi hija", relató.

Sujeto acusado de feminicidio tiene antecedentes de violencia

De acuerdo Mariana, el exnovio de su hija había estado en el reclusorio porque golpeó a otra pareja que tuvo y la su niña de 8 meses. Esto lo supo al contactarse con la víctima, quien le dijo que salió de la cárcel supuestamente por buen comportamiento.

"Cuando lo fue a demandar pedía la pena máxima de 30 años. El juez le otorgó la de 10 años y cuando ella lo vio salir, ella se espantó mucho, se dirigió hacia el penal y preguntó que por qué había salido y le dijeron que por buen comportamiento, pero ella me dijo su mamá tiene mucho dinero. En el tiempo que estuvo el proceso pagó tres abogados y su mamá soltó mucho dinero para que esta vez saliera", contó Mariana.

Exigen justicia para Valeria Guadalupe, víctima de feminicidio en Valle de Chalco

A casi un mes de los hechos, Mariana luce fuerte en el semblante, pero sus sentimientos son de mucho coraje e impotencia por sentir que la justicia para su hija no llega y que las autoridades no le hacen caso.

"Siento que no avanzo, porque siento que esto no trasciende y no se hace nada, por más de que luche, vaya y venga; e ido a la policía de género, e ido a otros lugares y no veo nada. No veo ninguna respuesta. Me siento inútil, que no avanzo, siento mucha impotencia, mucha frustración", manifestó.

Mariana espera que se esclarezca la muerte de Valeria Guadalupe Martínez Salinas, cuya hija de 3 años pregunta por su mamá creyendo que no está con ella porque no la quiere ver.

"Mi nieta sí me pregunta por su mamá. No sé qué sea lo que pasa por su cabecita porque la última vez me preguntó que por qué Vale no la quería ver, que si Valeria estaba enojada con ella. Mi nieta tiene 3 años. Entonces, ahora ella piensa que su mamá está enojada, que su mamá no no viene a casa porque porque no la quiere ver", expresó conteniendo el llanto.

Aunado a ello sobrevive llena de miedo de que este sujeto, el presunto feminicida de su hija, la encuentre y pueda hacerles algo, mientras tanto, las autoridades siguen sin detenerlo a pesar de ser el principal sospechoso de haberla matado.

"Me siento desprotegida. Siento mucho miedo, miedo de salir a la calle con mis hijos y que en cualquier momento él nos vaya a encontrar".

