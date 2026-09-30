Diputado Daniel Asaf, amigo de Andy López Beltrán, registra asistencia en San Lázaro, pero evade cuestionamientos

Al parecer, a quien no le preocupa rendir cuentas ante las autoridades ni responder a la opinión pública es al legislador Daniel Asaf Manjarrez. Mencionado de forma insistente en investigaciones sobre la presunta red de tráfico de influencias que facilitó millonarios contratos gubernamentales al empresario Amílcar Olán durante la administración anterior, el hoy diputado federal de la bancada guinda se resguarda bajo la protección del fuero constitucional mientras evita encarar los señalamientos que pesan sobre su círculo cercano y las amistades de Andy López Beltrán.

Aunque en el sistema de registro de San Lázaro su fotografía identifica la curul 224 y el tablero oficial marcó su asistencia a la sesión del Pleno de este miércoles, el diputado brilló por su ausencia en el recinto. Tras buscarlo directamente en su curul y posteriormente en sus oficinas ubicadas en el primer piso del Edificio H, el equipo de Azteca Noticias constató con su propio personal que, pese a figurar formalmente como presente, el legislador optó por mantenerse ilocalizable para evitar responder a las solicitudes de entrevista sobre su papel en la red oficialista.

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Daniel Asaf Manjarrez se ha consolidado como uno de los personajes de mayor confianza y cercanía en el entorno de la familia del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Tras desempeñarse durante el sexenio pasado como jefe de la Ayudantía de la Presidencia, cargo que le otorgó acceso directo a la agenda y decisiones del Ejecutivo, Asaf dio el salto a la Cámara de Diputados, donde actualmente tiene una curul como diputado federal plurinominal por Morena.

Su reaparición pública junto a Andy y Gonzalo López Beltrán en un restaurante de la colonia Condesa reavivó el interés sobre su papel estratégico como un engranaje relevante dentro del círculo oficialista, en medio de semanas marcadas por fuertes presiones políticas e investigaciones periodísticas sobre el clan.