Dictador de Nicaragua califica de “pinochetito” al presidente de Chile; Gabriel Boric responde

El dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, descalificó la presidente de Chile, Gabriel Boric, al mencionar que se trata de un “pinochetito”, en referencia a Augusto Pinochet, dictador chileno de 1973 a 1990.

Durante un discurso por los 44 años de la policía de Nicaragua, Ortega criticó que Boric llegó al poder con apoyo de la izquierda, pero aseguró que abandonó su promesa de enjuiciar la represión que pasó en el gobierno de Sebastián Piñera.

“Esos crímenes que no podés tapar, no podés taparlos, Boric, vos sos un pinochetito, Boric”, aseguró Daniel Ortega.

🇳🇮🇨🇱 | "Sos un pinochetito": Daniel Ortega arremete contra Gabriel Boric en medio de críticas a Carabineros. pic.twitter.com/ndX51QDIEy — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) September 13, 2023

Gabriel Boric interpone protesta diplomática contra dictador de Nicaragua

Ante estas declaraciones, el presidente de Chile, Gabriel Boric, anunció que interpuso una nota diplomática contra Daniel Ortega, el dictador de Nicaragua. Destacó que los Carabineros de Chile no son como la policía nicaragüense, los que están “formados para asesinar al pueblo”.

Agregó que dio instrucciones al ministro de Relaciones Exteriores chileno, Alberto van Klaveren Stork, para que interponga una nota de protesta diplomática por las declaraciones de Ortega.

“Ayer el dictador Ortega insultó a la institución de Carabineros de Chile. Quiero que sepan los Carabineros que instruí inmediatamente a nuestro ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, que presentara una nota de protesta diplomática como corresponde en esta instancia, porque la reputación de nuestras instituciones se defiende nacional e internacionalmente”, declaró Boric Font esta mañana.

🇨🇱🇳🇮 | ÚLTIMA HORA: Gabriel Boric le responde a Daniel Ortega y le dice "Dictador".



"Ayer el dictador Ortega insultó a la institución de Carabineros de Chile. Instruí al canciller que presentara una nota de protesta diplomática porque la reputación de nuestras instituciones se… pic.twitter.com/Gw8OK1Zfaa — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) September 13, 2023

¿Por qué es ofensivo que comparen a Gabriel Boric con Augusto Pinochet?

Augusto Pinochet fue un dictador que llegó al poder en Chile a través de un golpe de estado contra Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973. En esa ocasión, Pinochet Ugarte era comandante en jefe del Ejército chileno.

Con un bombardeo al palacio de La Moneda, residencia presidencial, una Junta Militar nombró a Pinochet como Jefe Supremo de la Nación el 27 de junio de 1974 y el 17 de diciembre de ese año fue nombrado presidente.

Durante su régimen disolvió el Congreso, prohibió los partidos políticos, restringió libertades como de expresión, reunión y movimiento y violo los derechos humanos.

La dictadura de Pinochet dejó 40 mil 175 víctimas calificadas entre ejecutados políticos, detenidos, desaparecidos y víctimas de prisión política y tortura, según números oficiales, sin contabilizar a los exiliados, señaló la agencia Reuters.