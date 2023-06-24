Régimen de Daniel Ortega expropió los bienes del influyente empresario Piero Coen

La dictadura de Daniel Ortega expropió algunos bienes de Piero Coen, un influyente empresario que posee, entre otros negocios, la representación exclusiva de Western Union en Centroamérica, informó el hombre de negocios.

Coen, crítico del dictador Daniel Ortega, salió de Nicaragua a mediados de 2021 cuando el Gobierno intensificó el hostigamiento contra opositores y periodistas.

Medios nicaragüenses reportaron que dos casas de Coen fueron tomadas por la policía. El diario Confidencial mencionó que al empresario, el régimen de Daniel Ortega, le hicieron un juicio en ausencia, lo declararon traidor a la patria, le quitaron su nacionalidad nicaragüense y confiscaron sus bienes.

Según pudo comprobar Reuters en el sistema judicial, a fines de marzo se inició la causa penal en su contra.

En un comunicado en su cuenta de Facebook, Coen aseguró que oficiales la dictadura de Daniel Ortega a través de la Policía y la Procuraduría se presentaron en diferentes propiedades suyas y de su esposa en Nicaragua y tomaron posesión de estas "asegurando que ahora pertenecen al Estado de Nicaragua".

No he sido parte de ningún proceso legal ni he sido notificado de ninguna forma de la existencia de ningún tipo de proceso que justifique el actuar de la Policía y la Procuraduría (...) lo único que sé es que mis propiedades están ahora ocupadas. Piero Coen / Empresario

"No existe ningún delito del cual se me pueda acusar, mucho menos, alguno que atente contra mi país o la sociedad nicaragüense", agregó el empresario Piero Coen.

El régimen de Daniel Ortega también habría tomado posesión de la acciones que el empresario poseía en algunas empresas de Nicaragua, según medios locales. Reuters no pudo contactar de inmediato al Poder Judicial de Nicaragua.

En la edición especial de La Tertulia de Confidencial conversamos sobre la confiscación ilegal de los bienes de Piero Coen Ubilla, uno de los grandes capitales del país. Además, conversamos sobre la resolución de condena a Ortega que aprobó la OEA. https://t.co/53uXMz7OL3 — Confidencial Nicaragua (@confidencial_ni) June 23, 2023

Coen es el primer gran empresario cuyos bienes han sido confiscados en Nicaragua en los últimos años.

Recientemente, Daniel Ortega ha intensificado los ataques contra sus opositores, medios de comunicación, empresarios y la Iglesia católica, a quienes acusa de apoyar las protestas antigubernamentales de 2018, reprimidas por la fuerza pública y que, según organismos de derechos humanos, dejaron 360 muertos.

¿Quién es Piero Coen, opositor de Daniel Ortega?

Desde hace más de 15 años, el empresario Piero Coen es la cabeza del Grupo Coen, uno de los conglomerados más importantes de la región.

Fundado por su padre en Managua hace unos 60 años, el grupo tiene presencia en Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y México en los rubros de servicios financieros, industria de papel, agroindustria y bienes raíces.