Impacto de DART cambia órbita de asteroide en el espacio

Después de un análisis de los datos obtenidos en las últimas dos semanas por el equipo de investigación de la Prueba de Redireccionamiento del Asteroide Doble (DART, por sus siglas en inglés) de la NASA, muestra que el impacto cinético de la nave espacial en contra de su asteroide objetivo llamado Dimorphos, alteró con éxito la órbita del asteroide.

Con este hecho se marca la primera vez en la historia en que la humanidad cambia deliberadamente el desplazamiento de un objeto celeste, además de que es la primera demostración a gran escala de la tecnología de desviación de asteroides en el espacio.

Cabe señalar que antes del impacto de DART, Dimorphos tardaba 11 horas y 55 minutos en orbitar su asteroide anfitrión Didymos, de mayor tamaño, pero desde el impacto intencional de DART en contra Dimorphos, ocurrido el 26 de septiembre, los astrónomos han estado usando telescopios terrestres para medir cuánto ha cambiado ese tiempo de órbita.

Un equipo de investigación ha confirmado que el impacto de la nave alteró la órbita de Dimorphos alrededor de Didymos en 32 minutos, acortando la órbita de 11 horas y 55 minutos a un tiempo calculado de 11 horas y 23 minutos. Dicha medición tiene un margen de error de aproximadamente 2 minutos.

Antes del impacto, la NASA había definido un exitoso cambio mínimo en el período de órbita de Dimorphos como un cambio de 73 segundos o más. Ahora, con estos primeros datos se muestra que DART superó este punto de referencia mínimo en más de 25 veces.

Lori Glaze, directora de la División de Ciencias Planetarias de la NASA señala que: "A medida que nuevos datos lleguen, los astrónomos podrán evaluar mejor si una misión como DART podría usarse en el futuro para ayudar a proteger la Tierra de una colisión con un asteroide, si alguna vez descubrimos que uno se dirige hacia nosotros, y de qué manera podríamos hacerlo".

CONFIRMED: Analysis of data obtained over the past 2 weeks by the #DARTMission team shows impact with Dimorphos has successfully altered the asteroid’s orbit by 32 minutes - marking the 1st time humans have changed the orbit of a celestial object in space! https://t.co/MjmUAFwVSO pic.twitter.com/4Qiy1mC4gK — NASA Asteroid Watch (@AsteroidWatch) October 11, 2022

NASA confirma éxito de misión de defensa planetaria "DART"

Bill Nelson, administrador de la NASA, ha señalado que: "Esta misión muestra que la NASA se está intentando preparar para cualquier cosa que el universo nos depare. En la NASA hemos demostrado que nos tomamos en serio nuestro papel como defensores del planeta. Este es un momento decisivo para la defensa planetaria y para toda la humanidad, lo que demuestra el compromiso del excepcional equipo de la NASA y sus socios de todo el mundo".



Bill Nelson, administrador de la NASA:

Todos nosotros tenemos la responsabilidad de proteger nuestro planeta de origen. Al fin y al cabo, es el único que tenemos.

🎯Bullseye! @NASA's #DARTMission successfully changed the targeted asteroid’s trajectory—and its orbit by 32 minutes.



This watershed moment for planetary defense is thanks to our exceptional team and international partners. https://t.co/8gJluMES9B — Bill Nelson (@SenBillNelson) October 11, 2022

NASA confirma que DART logra desviar asteroide

La misión DART ha proporcionado datos fascinantes sobre las propiedades de los asteroides, además de la efectividad de un "impactador" cinético como tecnología de defensa planetaria, por ello es que Nancy Chabot, jefa de coordinación de DART en el Laboratorio de Física Aplicada (APL, por sus siglas en inglés) de la Universidad de Johns Hopkins, ha señalado que: "El equipo de DART continúa analizando este rico conjunto de datos para comprender por completo esta primera prueba de defensa planetaria de desviación de asteroides".

El APL de la Johns Hopkins construyó y operó la nave espacial DART y gestiona la misión DART para la Oficina de Coordinación de Defensa Planetaria de la NASA, como un proyecto de la Oficina del Programa de Misiones Planetarias de la agencia.

Cabe señalar que ni Dimorphos ni Didymos representan peligro alguno para la Tierra, ni antes o después de la colisión controlada de DART en contra Dimorphos.