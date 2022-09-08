5 datos memorables sobre la vida y 70 años de reinado de Reina Isabel II

El reinado de la Reina Isabel II, comenzó después de la muerte de su padre el rey Jorge VI y aunque ella era de la tercera línea de sucesión, su papel como Reina comenzó el 6 de febrero de 1952.

Durante sus años de reinado, la Reina Isabel II ha sido un rostro constante en un mundo lleno de cambios, por eso hoy te compartimos 5 datos sorprendentes durante su tiempo en el trono.

Reina Isabel II reinó por 70 años

Su reinado comenzó el 6 de febrero de 1952 tras la muerte del rey Jorge VI y hace apenas unos meses atrás cumplió 70 años desde su acceso al trono.

Por lo que la Reina Isabel II se convirtió en la monarca con el reinado más largo en la historia de Reino Unido.

Su reinado duró alrededor de 25 mil 569 días, superando el tiempo de la Reina Victoria quien se mantuvo en el trono por 63 años, es decir 23 mil 226 días.

FILE PHOTO: Britain’s Queen Elizabeth is driven by carriage from Buckingham Palace to the Houses of Parliament during the State Opening of Parliament in central London, Britain, May 27, 2015. REUTERS/Peter Nicholls/File Photo|Peter Nicholls/REUTERS

Reina Isabel II fue jefa de Estado de 14 países

Además de hacerse cargo de Reino Unido, la Reina Isabel II fue jefa de Estado de otros 14 países de la Mancomunidad de Naciones, las cuales son: Antigua y Barbuda, Australia, las Bahamas, Belice, Canadá, Jamaica, Nueva Zelanda, Papúa Nueva Guinea, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, las Islas Salomón, y Tuvalu.

La Mancomunidad está indisolublemente unida al gobierno de la Reina Isabel II.

Reina Isabel II no tenía pasaporte y visitó más de 116 países

La Reina Isabel II nunca tuvo un pasaporte, ya que estos eran emitidos a nombre de Su Majestad, es decir, que ella podría emitirse su propio documento.

Sin embargo, a pesar de no contar con un pasaporte, la Reina Isabel II, realizó 265 visitas oficiales al extranjero y visitó más de 116 países.

Convirtiéndose, quizá, en la jefa de Estado que más ha viajado en la historia.

Reina Isabel II, una gran amantes de los corgi galés

Siempre fue un hecho que la Reina Isabel II amaba a los perros corgi galés, una raza de perros pastores muy antigua y nativa de Gran Bretaña.

El amor por esta raza de perros surge desde que ella era una niña, y a los 18 años le regalaron a Susan, su primera perra corgi galés.

Además, se dice que durante su reinado y su vida, la Reina Isabel II tuvo más de 30 perros de esta raza.

Reina Isabel II contaba con 6 residencias reales

La Reina Isabel II poseía alrededor de 6 residencias reales, en las cuales pasaba una gran parte de su tiempo cuando no se encontraba viajando.

Entre sus residencias reales se encontraban:



Palacio de Buckingham : Residencia oficial dea Reina Isabel II , la cual ha sido caso de todos los soberanos británicos desde 1837.

: Residencia oficial dea , la cual ha sido caso de todos los soberanos británicos desde 1837. Castillo de Windsor: Era uno de los lugares favoritos de la Reina Isabel II , donde pasaba algunos fines de semana. Además es el palacio, que aún es habitado, más antiguo del mundo.

Era uno de los lugares favoritos de la , donde pasaba algunos fines de semana. Además es el palacio, que aún es habitado, más antiguo del mundo. Castillo Balmoral: Es una finca ubicada en Escocia, la cual era propiedad privada y donde la Reina Isabel II murió pacíficamente a los 96 años de edad.

Es una finca ubicada en Escocia, la cual era propiedad privada y donde la murió pacíficamente a los 96 años de edad. Casa Sandringham: La Reina Isabel II contaba con su casa de campo, donde la familia real solía pasar Navidad.

La contaba con su casa de campo, donde la familia real solía pasar Navidad. Palacio de Holyrood: Esta era la residencia principal de la Reina Isabel II, se ubica en Escocia.

Castillo de Hillsborough: La residencia oficial de la Reina Isabel II, ubicada en Irlanda del Norte.

Reina Isabel II muere a los 96 años de edad

Este jueves murió la Reina Isabel II, de Reino Unido, a los 96 años de edad luego de que sus médicos mostraran preocupación por su estado de salud; la monarca estaba en el castillo de Balmoral, hasta donde llegó su familia, incluido el príncipe Carlos.