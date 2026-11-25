Conocida por ser un lugar familiar para pasear y comer en el Estado de México, La Marquesa enfrenta hoy una denuncia grave por parte de madres buscadoras, quienes advierten que sus zonas boscosas y alrededores de cabañas son usados para fosas clandestinas.

Familias de distintos estados acuden al lugar para rastrear a sus seres queridos y acusan falta de atención de las autoridades.

Madres buscadoras denuncian fosas en zonas boscosas de La Marquesa

Integrantes de colectivos de búsqueda señalaron que en áreas de bosque y cerca de cabañas en La Marquesa se han localizado fosas clandestinas.

Explicaron que regresan a puntos donde antes hallaron restos porque, aseguran, siguen utilizando la zona para abandonar cuerpos.

🚨 Madres buscadoras denuncian el hallazgo de fosas clandestinas en zonas boscosas y alrededores de cabañas en La Marquesa. Familias de distintos estados llegaron al lugar en busca de sus desaparecidos.



En el Estado de México, acusan falta de atención del gobierno de Delfina… pic.twitter.com/95VVLNnyXT — adn Noticias (@adnnoticiasmx) November 25, 2026

Restos encontrados en La Marquesa hace unos meses

Hace algunos meses fueron localizados ciudadanos extranjeros junto a una cabaña del lugar.

En junio pasado se reportó el hallazgo de cuatro cuerpos en fosas clandestinas del Valle del Silencio, dentro de las diligencias relacionadas con la búsqueda de dos estadounidenses desaparecidos.

Familias de otros estados llegan a buscar a sus desaparecidos

Ante los reportes de hallazgos en este lugar turístico, familiares de personas desaparecidas provenientes de distintas entidades han acudido a La Marquesa para realizar rastreos.

Señalan omisión del gobierno del Edomex

Las madres buscadoras acusaron que la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, ha sido omisa frente a la crisis de desapariciones.

Reclamaron que, durante su campaña como candidata, prometió atender a los colectivos, pero sostienen que hasta ahora no ha cumplido.

🚨Hallan en fosas clandestinas de La Marquesa, a pareja desaparecida tras acudir a reunión de trabajo en CDMX https://t.co/evb8UMn6Kr — Irving (@IrvingPineda) June 18, 2026

Exigen al fiscal Cervantes atender al colectivo

Además del reclamo al gobierno estatal, integrantes del colectivo Red de Madres Buscando a sus Hijos exigieron directamente al fiscal Cervantes que las reciba y atienda sus demandas en torno a las búsquedas en la entidad.